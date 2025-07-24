Встреча с Путиным может реабилитировать карьеру Зеленского
Зеленский планирует встретиться с Путиным ради победы на выборах
Профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай» Станислав Ткаченко рассказал, что переговоры Путина и Зеленского могут положительно сказаться на будущем политической карьеры президента Украины.
Переговоры с Россией смогут поднять рейтинг Зеленского на предстоящих выборах.
«Для Зеленского личная встреча с Путиным важна исключительно политически, это будет означать, что ключевой оппонент Киева — Россия — признает его как легитимного правителя Украины. Зеленский, думаю, внутри себя уже решил, что если эта встреча пройдет, то у него есть шанс выиграть выборы президента на Украине, в противном случае — нет», — заявил Ткаченко в интервью URA.RU.Ранее министр обороны Украины Рустем Умеров преложил организовать встречу двух президентов до конца августа. Однако российская сторона требует тщательной подготовки позиии сторон, чтобы договариваться о завершении конфликта, подчеркнул руководитель российской делегации Владимир Мединский.