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Встреча с Путиным может реабилитировать карьеру Зеленского

Зеленский планирует встретиться с Путиным ради победы на выборах
Владимир Зеленский (Фото: www.kremlin.ru

Профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай» Станислав Ткаченко рассказал, что переговоры Путина и Зеленского могут положительно сказаться на будущем политической карьеры президента Украины.



Переговоры с Россией смогут поднять рейтинг Зеленского на предстоящих выборах.

«Для Зеленского личная встреча с Путиным важна исключительно политически, это будет означать, что ключевой оппонент Киева — Россия — признает его как легитимного правителя Украины. Зеленский, думаю, внутри себя уже решил, что если эта встреча пройдет, то у него есть шанс выиграть выборы президента на Украине, в противном случае — нет», — заявил Ткаченко в интервью URA.RU.
Ранее министр обороны Украины Рустем Умеров преложил организовать встречу двух президентов до конца августа. Однако российская сторона требует тщательной подготовки позиии сторон, чтобы договариваться о завершении конфликта, подчеркнул руководитель российской делегации Владимир Мединский.
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