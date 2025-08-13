WSJ: Кремниевая долина пытается создать умное потомство через анализ эмбрионов
В Кремниевой долине начали поиск американских стартапов, которые смогут организовать исследование интеллекта эмбрионов для создания умного потомства. Об этом сообщает Wall Street Journal.
Издание отмечает, что сейчас в Кремниевой долине возросла популярность исследований, с помощью которых ученые пытаются создать умное потомство. В связи с этим американские стартапы предлагают услуги по прогнозу коэффициента интеллекта на основе генетических тестов. С помощью этого человек сможет выбрать эмбрион для экстракорпорального оплодотворения.
Стоимость услуги для проверки уровня интеллекта у эмбрионов достигает до 50 тысяч долларов. Как отметил соучредитель компании Genomic Prediction, на фоне этого уже создалась экосистема людей, которые одержимы уровнем интеллекта у детей.
