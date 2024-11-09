WSJ: Макрон попросил Трампа добиться от России уступок для Киева

Эммануэль Макрон (Фото: kremlin.ru)
Президент Франции Эммануэль Макрон разговаривал по телефону с недавно победившим на выборах главы государства в США Дональдом Трампом. В ходе беседы французский лидер пытался уговорить «старого-нового» американского президента, чтобы тот добивался «реальных уступок» от Москвы в вопросе урегулирования на Украине.
Об этом сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники. В публикации отмечается, что в ходе подобных разговоров с зарубежными лидерами Трамп пока что придерживается уклончивого подхода, когда дело касается обсуждения украинского кризиса.
Ранее Елисейский дворец сообщал, что у Макрона и Трампа состоялся «очень хороший» телефонный разговор. Авторы материала пишут, ссылаясь на источники, информированные о содержании беседы, что президенты разговаривали 25 минут. Макрон требовал, чтобы любая дипломатия по поводу Украины была заточена на получение реальных уступок со стороны России. Трамп отвечал уклончиво и большей частью слушал и задавал вопросы, пишут авторы статьи.
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Александр Бойцов