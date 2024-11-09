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WSJ: Макрон попросил Трампа добиться от России уступок для Киева

Эммануэль Макрон (Фото: kremlin.ru)

Эммануэль Макрон (Фото: kremlin.ru)

Президент Франции Эммануэль Макрон разговаривал по телефону с недавно победившим на выборах главы государства в США Дональдом Трампом. В ходе беседы французский лидер пытался уговорить «старого-нового» американского президента, чтобы тот добивался «реальных уступок» от Москвы в вопросе урегулирования на Украине.


Об этом сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники. В публикации отмечается, что в ходе подобных разговоров с зарубежными лидерами Трамп пока что придерживается уклончивого подхода, когда дело касается обсуждения украинского кризиса.

Ранее Елисейский дворец сообщал, что у Макрона и Трампа состоялся «очень хороший» телефонный разговор. Авторы материала пишут, ссылаясь на источники, информированные о содержании беседы, что президенты разговаривали 25 минут. Макрон требовал, чтобы любая дипломатия по поводу Украины была заточена на получение реальных уступок со стороны России. Трамп отвечал уклончиво и большей частью слушал и задавал вопросы, пишут авторы статьи.

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#украина
Bloomberg: Трамп изменит курс США по Украине и Израилю ещё до инаугурации
09 ноября 2024, 08:26

Дональд Трамп (Фото: (whitehouse.gov)

Победивший на выборах президента США Дональд Трамп меняет внешнеполитический курс страны ещё до инаугурации. Прежде всего это коснётся ключевых направлений — Украины и Израиля.
Об этом сообщает информационное агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники. По данным издания, «новый-старый» президент уже формирует новые принципы политики, несмотря на то, что до его официального вступления в должность главы государства остаётся ещё более двух месяцев.

Как сказал бывший чиновник администрации Трампа, вновь избранный президент будет иметь преимущество за счёт сложившегося впечатления, что он будет жёстче Байдена. В публикации отмечается, что, в отличие от Украины, Израиль выиграет от президентства Трампа, так как он является давним союзником Нетаньяху. Он уже намекал, что предоставит Тель-Авиву «больше свободы действий» в подготовке ударов по Ирану, отмечают авторы материала. Что касается Украины, то власти Киева начинают осознавать неизбежность переговоров с Россией.

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#переговоры
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Захарову развеселил рассказ о документах Байдена о поражении Киева до начала СВО
09 ноября 2024, 07:06

Мария Захарова (Фото: mid.ru)

Официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова прокомментировала заявление бывшего главы МИД Украины Дмитрия Кулебы. Тот рассказал, что ещё до начала спецоперации увидел на столе у Джозефа Байдена документ с описанием поражения Украины.
Российского дипломата развеселило это признание Кулебы.

«И только тогда украинская делегация поняла, почему у них такой странный гимн?» — написала она.

Кулеба, рассказывая о содержании документа, вспоминал, что отрицательный для Украины прогноз по поводу исхода возможного конфликта давали буквально все: разведслужбы, военные эксперты и политические аналитики, ЦРУ, представители Пентагона.

«Украина погибнет», — был их общий вердикт.

По словам Кулебы, встреча с Байденом, во время которой он увидел документ с такой мрачной для Украины аналитикой, происходила за два дня до начала специальной военной операции.

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Британский политик Фарадж заявил о важности уступок с каждой стороны конфликта
09 ноября 2024, 05:58

Фото: iStock/nevenmn

Член парламента Великобритании, политик и лидер движения «Реформы в Великобритании» Найджел Фарадж считает, что для урегулирования украинского конфликта нужны уступки с каждой стороны. Об этом он заявил в интервью телеканалу Sky News. По его словам, любые переговоры будут включать то, что не понравится другой Киеву или Москве.
«Я думаю, что призыв к Украине был бы частью переговорного процесса о том, чтобы страна стала полноправной частью НАТО. Путину это не понравилось бы <...> но это должно было стать частью сделки. <...> Если и были бы территориальные уступки, то все это нужно для переговоров», — пояснил Фарадж.
Политик добавил, что на данный момент есть два возможных сценария — продолжение конфликта и переговоры.

«Мы можем продолжать кормить Украину, и это нормально. Война продолжается еще год, два, пять лет. Число жертв растет», — отметил он.

Фарадж также подчеркнул, что несмотря на желания бывшего британского премьера Бориса Джонсона, «все войны заканчиваются либо переговорами, уступками, либо уничтожением».

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#украина
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Стало известно, что ждет критиков и преследователей Трампа
Mirror: Трамп может начать мстить своим критикам и преследователям
09 ноября 2024, 05:44

Дональд Трамп (фото: kremlin.ru)

Дональд Трамп, одержавший победу на президентских выборах в США, может начать мстить всем тем, кто его критиковал и преследовал. Об этом пишет британская газета Mirror со ссылкой на анонимный источник. Также отмечается, что он может атаковать американскую судебную систему в отместку за уголовные дела против него.
«Сейчас Трамп упивается своим успехом и наконец выдыхает благодаря тому, что уголовные дела против него прекратятся. Но он все еще очень зол из-за обращения с ним. Трамп всегда был мстительным и не ждите от него иных проявлений, когда празднование кончится», — заявляет источник газеты.
Собеседник издания считает, что в списке целей Трампа могут оказаться бывшая конгрессвумен Лиз Чейни, экс-спикер нижней палаты конгресса Нэнси Пелоси и даже президент США Джо Байден вместе с вице-президентом Камалой Харрис.

Газета отмечает, что наибольшую тревогу вызывает то, что Трамп может назначить генеральным прокурором Майка Дэвиса, который является ярым противником Демократической партии США.

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В Японии прислушались к словам Путина
Депутат Судзуки пообещал донести сигнал Путина до премьера Японии и главы МИД
09 ноября 2024, 04:55

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Японский депутат верхней палаты парламента Мунэо Судзуки пообещал донести посланный президентом России Владимиром Путиным сигнал до премьер-министра Японии Сигэру Исибы и главы МИД Такэси Ивая. Об этом он заявил в беседе с РИА Новости. По его словам, самое главное — готовность России к возвращению японского бизнеса.
«Японскому правительству нужно прекратить действовать по указке Америки, как это было при Байдене, а завязать новые дипломатические отношения со страной-соседом Россией», — пояснил он.
Судзуки отметил, что проведет работу с японскими властями и передаст им слова Путина о том, что Россия не ухудшала отношений с Японией, а некоторые компании и вовсе продолжают работу в РФ.

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#япония
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Спикер Рады Стефанчук: слова Шевченко о переговорах направлены на раскол Украины
09 ноября 2024, 04:46

Фото: iStock/DmyTo

Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что заявление депутата Евгения Шевченко о необходимости начать переговоры с Россией направлены на раскол Украины. Об этом он написал в своих соцсетях. По его словам, сам нардеп не заслуживает статус народного избранника.
Он добавил, что призыв к переговорам из уст Шевченко — это «пренебрежение к справедливому стремлению украинцев победить в войне».

Ранее другой депутат Рады Артем Дмитрук назвал продолжение правления Владимира Зеленского худшим вариантом развития событий для Украины в свете победы на выборах президента США Дональда Трампа. По его мнению, лучший сценарий — проведение выборов на Украине.

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#украина
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Израиль атаковал военные заводы в Сирии
Al Hadath: Израиль атаковал военные заводы и склады у сирийского Алеппо
09 ноября 2024, 03:56

Фото: iStock/e-crow

Израильские военно-воздушные силы ударили по военным заводам и складам в Сирии. Об этом сообщает телеканал Al Hadath. Атака авиации, как отмечается, пришлась к юго-востоку от сирийского города Алеппо.
По данным телеканала, взрывы от авиаударов прогремели в промышленном квартале Эс-Сафира, где расположены военные склады и заводы.

Ранее сообщалось, что танки Израиля ударили по главной автомагистрали сирийской провинции Кунейтра. Огонь открыли с захваченных Голанских высот по трассе Кунейтра - Бир Аджам.
«Территория, которая подверглась обстрелу, находится на расстоянии от (одного — прим. ред.) километра до трех от пограничной линии», — сообщал информатор РИА Новости.
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#сирия
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Президент ФРГ Штайнмайер вышел из себя после критики его позиции по России
09 ноября 2024, 02:58

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер (фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий)

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер вышел из себя, когда писатель Марко Мартин начал критиковать его за былую позицию по отношению к России, которую тот высказывал будучи главой МИД ФРГ. Об этом пишет немецкая газета Bild. Во время речи литератора, как отмечается, глава государства стискивал челюсти и тяжело дышал.
По информации газеты, все произошло во дворце Бельвю на мероприятии, приуроченного к 35-летию падения Берлинской стены. Писатель во время выступления стал критиковать Штайнмайера за то, что тот, будучи министром иностранных дел, поддержал проект строительства ветки газопровода «Северный поток — 2».

В этот момент, отмечает издание, президент Германии «тяжело дышал, сжимал челюсти, явно подавляя в себе эмоции».

Сам Мартин в интервью для t-online заявил, что Штайнмайер «полностью утратил самообладание», а после приема якобы накинулся на него с нотациями.

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#германия
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Стало известно об ухудшении отношений Украины и Великобритании
The Guardian: отношения Великобритании и Украины ухудшились при Стармере
09 ноября 2024, 00:49

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Отношения Великобритании и Украины ухудшились после прихода нового премьер-министра Кира Стармера и формирования нового правительства. Об этом пишет британская газета The Guardian со ссылкой на украинских чиновников. По их словам, Киев расстроен отсутствием новых поставок ракет Storm Shadow и тем, что Стармер до сих не приехал с визитом в отличие от своего предшественника Сунака, который приехал в течение месяца после своего назначения.
Один из начальников в администрации Зеленского заявил, что Стармеру не имеет смысла устраивать поездку на Украину, если он не собирается давать новых обязательств по Storm Shadow.
«Ему нет смысла приезжать как туристу», — пожаловался он.
Ранее сообщалось, что Украина получит $1,37 миллиарда долларов гранта от Всемирного банка в рамках грантового соглашения по поддержке государственных расходов и обеспечению устойчивого госуправления. Основную часть суммы, как отмечалось, выделят США.

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#украина
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