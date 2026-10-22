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WSJ: Пентагон рассматривает сценарии ударов по Ирану

Фото: iStock/AlessandroPhoto

Вооруженные силы США подготовили несколько вариантов возможных атак на Иран на фоне роста напряженности на Ближнем Востоке. Об этом сообщает The Wall Street Journal.



В регионе сейчас находятся две американские авианосные ударные группы. Еще одна следует туда из Тихого океана. Источники газеты не уточнили, оставят ли командование все три соединения на Ближнем Востоке.

Вашингтон направляет в регион дополнительный десантный корабль с подразделениями морской пехоты. Часть американских военных при этом выводят с баз, расположенных в потенциально опасных районах.

По сведениям WSJ, меры связаны с угрозами со стороны Ирана и йеменских хуситов в адрес партнеров США в Персидском заливе.

Дарья Осипова

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