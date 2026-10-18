Самолет-разведчик США заметили над Черным морем в сотнях километров от Крыма
Американский разведывательный самолет Bombardier ARTEMIS II пролетает над акваторией Черного моря. В настоящий момент он находится в сотнях километрах от Крыма, сообщает РИА Новости со ссылкой на полетные данные.
Журналисты уточнили, что судно поднялось в воздух сегодня утром на авиабазе «Михаил Когэлничану» в Румынии. Затем лайнер начал двигаться в направлении Черного моря, а в 09:23 мск оказался в сотнях километров от Крыма. Куда именно направляется борт, пока неизвестно.
Отмечается, что этот самолет часто используют для мониторинга ситуации в районе Калининградской области и южных регионов России. Изначально он был бизнес-джетом, но американская компания Leidos переоборудовала его под нужды радиолокационной разведки.
Ранее сообщалось, что три самолета, которые летели из турецких городов в Москву, развернулись над Польшей и Литвой.
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