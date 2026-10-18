Самолет-разведчик США заметили над Черным морем в сотнях километров от Крыма

18 октября 2026, 10:11

Фото: iStock/Diy13

Американский разведывательный самолет Bombardier ARTEMIS II пролетает над акваторией Черного моря. В настоящий момент он находится в сотнях километрах от Крыма, сообщает РИА Новости со ссылкой на полетные данные.