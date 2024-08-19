В США сделали тревожное заявление о ситуации в Курской области

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Потери среди элиты Вооруженных сил Украины в Курской области могут сильно сказаться на Украине. Об этом пишет издание Military Watch Magazine.
«Очень высокий уровень потерь в элитных подразделениях Украины в Курской области привел аналитиков к выводу, что уничтожение этих сил, вероятно, окажет серьезное влияние на боевую мощь страны в целом», — отмечается в материале.
Ранее Минобороны РФ сообщило, что общие потери ВСУ за время боевых действий в курском приграничье составили более 3 460 военных, 50 танков, 45 бронетранспортеров.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Дарья Осипова