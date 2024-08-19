Военные ВС РФ уничтожили 26 реактивных снарядов HIMARS

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Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 26 реактивных снарядов HIMARS производства США и 49 беспилотных летательных аппаратов за сутки. Об этом проинформировало Минобороны России.
«Средствами противовоздушной обороны сбиты: управляемая авиационная бомба Hammer производства Франции, 26 реактивных снарядов HIMARS производства США и 49 беспилотных летательных аппаратов», — отмечается в сводке ВС РФ.
Помимо этого, потери украинских войск за сутки составили 1935 человек. Самые большие противник понес в зоне контроля подразделений российских группировок войск «Запад» и «Юг» — 535 и 570 бойцов.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Ранее сообщалось, что ВС РФ освободили один из крупных населенных пунктов в ДНР Артемово. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова