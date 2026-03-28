Полицейские погибли при ударе Израиля и США по Мосулу в Ираке
В результате совместного удара Израиля и США по городу Мосул на севере Ирака погибли двое сотрудников иракской полиции.
Как сообщило Министерство внутренних дел республики, полковник и комиссар погибли при исполнении служебных обязанностей в результате атаки на полицейский участок. Все произошло в районе Третьего моста.
Тем временем в Тегеране подтвердили проведение комбинированной операции Воздушно-космическими силами и Военно-морскими силами Корпуса стражей исламской революции. Как заявил представитель центрального штаба военного командования «Хатам аль-Анбия» Эбрахим Зольфагари, целью удара стал склад систем борьбы с беспилотниками в Дубае.
По иранским данным, объект использовался для оказания помощи армии США и был связанным с Украиной. В момент атаки на складе находился 21 украинец.
