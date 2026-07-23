Два танкера Саудовской Аравии полыхают в Красном море
Йеменское движение хуситов «Ансар Аллах» заявило об атаке на два нефтяных судна в Красном море. Это стало ответом на нарушение установленной ими морской блокады, говорится в пресс-релизе организации.
Как утверждается, в ходе операции хуситы поразили два саудовских танкера — ENCELIA и LAYLA. Для нанесения ударов они использовали беспилотники, а также баллистические и крылатые ракеты.
Кроме того, представители движения сообщили, что перенаправили другие судна, которые пытались нарушить блокаду. Порядка десяти танкеров изменили свой курс после атаки на ENCELIA и LAYLA, добавил представитель движения.
Ранее в районе Ормузского конфликта вновь обострилось противостояние между Ираном и США. В Тегеране заявили, что будут бороться с американцами до победного конца.
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