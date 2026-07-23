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Два танкера Саудовской Аравии полыхают в Красном море

Йеменские хуситы атаковали танкеры Саудовской Аравии в Красном море
Фото: iStock/funfunphoto

Йеменское движение хуситов «Ансар Аллах» заявило об атаке на два нефтяных судна в Красном море. Это стало ответом на нарушение установленной ими морской блокады, говорится в пресс-релизе организации.



Как утверждается, в ходе операции хуситы поразили два саудовских танкера — ENCELIA и LAYLA. Для нанесения ударов они использовали беспилотники, а также баллистические и крылатые ракеты.

Кроме того, представители движения сообщили, что перенаправили другие судна, которые пытались нарушить блокаду. Порядка десяти танкеров изменили свой курс после атаки на ENCELIA и LAYLA, добавил представитель движения.

Ранее в районе Ормузского конфликта вновь обострилось противостояние между Ираном и США. В Тегеране заявили, что будут бороться с американцами до победного конца.

Александр Огарёв

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