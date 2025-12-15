WSJ: США усиливают военные силы у берегов Венесуэлы для нанесения ударов

15 декабря 2025, 18:04

Фото: iStock/Im Yeongsik

США наращивают военное присутствие в Карибском бассейне рядом с Венесуэлой, готовясь к возможной эскалации. По информации Wall Street Journal, передислокация техники указывает на подготовку к точечным ударам по наземным целям.