WSJ: США усиливают военные силы у берегов Венесуэлы для нанесения ударов
США наращивают военное присутствие в Карибском бассейне рядом с Венесуэлой, готовясь к возможной эскалации. По информации Wall Street Journal, передислокация техники указывает на подготовку к точечным ударам по наземным целям.
Американские вооружённые силы перебрасывают в Карибский регион дополнительные подразделения и вооружение. Эти шаги, по оценке издания, расширяют возможности президента США Дональда Трампа по усилению давления на венесуэльского лидера Николаса Мадуро, вплоть до сценария силового вмешательства.
По версии газеты, в Пуэрто-Рико разворачивают истребители пятого поколения F-35A, самолёты радиоэлектронной борьбы EA-18G Growler, вертолёты HH-60W и специализированные самолёты HC-130J. В Доминиканскую Республику ранее прибыли самолёты-заправщики, способные обеспечивать дозаправку боевой авиации в воздухе. Военные эксперты отмечают, что такие силы оптимально подходят для скрытных операций с ограниченным ущербом.
Аналитики считают, что передислокация техники свидетельствует о готовности США проводить боевые операции, включая возможные точечные авиаудары. По их оценке, подобный сценарий может начаться с кибератак и подавления спутниковой связи для нейтрализации венесуэльской системы ПВО.
Издание также приводит свидетельства сотрудников венесуэльских портов и аэропортов. По их словам, власти страны предупредили о высокой вероятности американских ударов. В районе аэропорта Валенсии разместили зенитные установки, а за последние две недели отменили более 80% рейсов.
Читайте также: