Песков высказался о сроках урегулирования конфликта на Украине

15 декабря 2025, 13:57

Песков: говорить о сроках урегулирования на Украине неблагодарное дело

Фото: istockphoto/FabrikaCr

Обсуждать конкретные сроки урегулирования конфликта на Украине сейчас неблагодарное дело. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.





Ранее появлялась информация, что украинские власти рассматривают вариант отказаться от курса на вступление в НАТО и провести президентские выборы в течение 100 дней для потенциального мирного урегулирования с РФ.





«Я не берусь говорить о каких-то сроках. Думаю, что это было бы сейчас самым неблагодарным делом», — прокомментировал Песков.