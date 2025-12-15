WP: энергосистема Украины находится на грани коллапса

15 декабря 2025, 15:00

Фото: iStock/Walid Shemeis

Украинская энергосистема приближается к критической точке. Чиновники предупреждают, что системы передачи электроэнергии между регионами могут выйти из строя. Это приведет к расколу всей энергосети страны.