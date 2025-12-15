WP: энергосистема Украины находится на грани коллапса
Украинская энергосистема приближается к критической точке. Чиновники предупреждают, что системы передачи электроэнергии между регионами могут выйти из строя. Это приведет к расколу всей энергосети страны.
По информации газеты Washington Post, ситуация становится все более напряженной из-за постоянных атак и нехватки ресурсов. Если не предпринять меры, миллионы людей могут столкнуться с отключениями.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целями СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Читайте также: