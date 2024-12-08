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WSJ: Тегеран предупреждал Асада о сокращении военной помощи в борьбе с боевиками

Фото: istockphoto/mrjo2405

Фото: istockphoto/mrjo2405

Тегеран сообщал президенту Сирии Башару Асаду, что он получит военную помощь от рана в борьбе с вооружёнными формированиями джихадистов. Однако помощь эта будет носить ограниченный характер.


Об этом пишет издание The Wall Street Journal со ссылкой на неназванных иранских чиновников. Ранее газета сообщала, что Иран начал вывод с территории Сирии части своих командиров из состава Корпуса стражей исламской революции (КСИР), а также части дипломатического корпуса на фоне продолжающегося наступления террористов на Дамаск.

Сообщается, что Тегеран объявил Асаду о сокращении помощи его режиму, обвинив сирийские войска в отступлении. Позднее представитель сирийской армии заявил о капитуляции правительственных войск и падении режима Асада.

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#иран
#сирия
#помощь
#армия
Al Jazeera: Боевики захватили тюрьму «Сейдная» в Дамаске и выпустили заключённых
08 декабря 2024, 07:52

Фото: istockphoto/elevationare

В столице Сирии Дамаске представители террористических бандформирований захватили государственную тюрьму «Сейдная». После этого боевики выпустили оттуда всех заключённых.
Об этом сообщил телеканал Al Jazeera. По утверждению сирийских повстанцев, они захватили пенитенциарное учреждение на окраине столицы ранним утром в воскресенье и выпустили на свободу всех, кто там содержался. Известно, что все правительственные здания в Дамаске и ключевые объекты инфраструктуры захвачены повстанцами. Правительственные войска ничего не сумели противопоставить террористам.

По сообщению западных СМИ, весь Дамаск находится под контролем джихадистов. Президент Сирии Башар Асад утром 8 декабря сел в самолёт и вылетел в неизвестном направлении. Представители сирийской армии заявили о капитуляции правительственных войск и падении режима Асада.

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#сирия
#террористы
#тюрьма
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WP: Встреча Трампа, Макрона и Зеленского могла готовить будущие шаги по Украине
08 декабря 2024, 07:50

Фото: istockphoto/laurence soulez

На Западе надеются, что прошедшая в Париже трёхсторонняя встреча вновь избранного американского президента Дональда Трампа, главы киевского режима Владимира Зеленского и французского лидера Эммануэля Макрона позволила подготовить будущие шаги по Украине, которые будут предприняты уже после инаугурации Трампа.
Об этом пишет издание The Washington Post со ссылкой на западного чиновника. В публикации отмечается, что Трамп и Зеленский уже говорили по телефону после победы кандидата от республиканцев на выборах, но личная встреча, несомненно, была важнее. Стороны смогли обменяться мнениями по ситуации и согласовать будущие действия после официального вступления Трампа в должность. По словам собеседника издания, общение Трампа и Зеленского было «очень полезным» с точки зрения Запада.

В публикации отмечается, что визит американского президента во Францию проходит на фоне попыток Макрона и других лидеров европейских стран «завоевать расположение» Трампа с тем, чтобы убедить его не прекращать поддержку Украины.

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#зеленский
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Военкор Котенок: Дамаск пал безо всякого сопротивления
08 декабря 2024, 07:11

Фото: istockphoto/Mohammad Ali Bazzi

Столица Сирии Дамаск полностью находится под контролем террористов. Правительственные войска практически ничего не сумели противопоставить боевикам-джихадистам.
Об этом в своём телеграм-канале написал военный корреспондент Юрий Котенок. Он также добавил, что вооружённые люди из числа террористов заняли все ключевые объекты инфраструктуры в городе. Они контролируют здания штаб-квартир силовых структур, ведущих средств массовой информации, учреждений пенитенциарной системы.

Ранее западные СМИ уже писали, что повстанцы захватили Дамаск. Они сообщали о «хаосе» в аэропорту сирийской столицы. Также говорилось о том, что президент Сирии Башар Асад покинул Дамаск. Информацию о его бегстве из столицы подтвердил и Юрий Котенок.

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#сирия
#террористы
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Сирийская армия заявила о капитуляции и падении режима Асада
Reuters: сирийская армия заявила о капитуляции и падении режима
08 декабря 2024, 06:46

Фото: iStock/Roman Novitskii

Командование вооруженных сил Сирии заявило о капитуляции. Об этом пишет Reuters со ссылкой на офицера.
Как отмечают в издании, командование проинформировало офицеров о капитуляции и падении режима. Стоит отметить, что телеканал Al Jazeera сообщил, что повстанческие силы установили контроль над Дамаском, в связи с чем сирийская армия отходит из столицы республики.

Также Sham FM стало известно о прекращении работы международного аэропорта Дамаска. Ранее AFP опубликовало информацию о выстрелах в городе.

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Al Jazeera: Дамаск перешел под контроль сирийский повстанцев
08 декабря 2024, 06:36

Фото: iStock/Mohammad Ali Bazzi

Повстанческие силы установили контроль над Дамаском, в связи с чем сирийская армия отходит из столицы республики. Этим поделились на телеканале Al Jazeera.
«Источники сообщают, что вооруженная сирийская оппозиция вошла в Дамаск и на этом фоне армия выводит свои силы из столицы», — говорится в сообщении.

Согласно данным телеканала, силы оппозиции уже захватили штаб-квартиру сирийского государственного телевидения. К тому же повстанцы имеют контроль над центральной площадью Омейядов в столице страны.

Радиостанция Sham FM уже сообщила о взрывах в Дамаске и остановке работы международного аэропорта. Ранее AFP опубликовало информацию о выстрелах в городе.

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#сирия
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Президент Зурабишвили пригласила Маска в Грузию
08 декабря 2024, 06:23

Саломе Зурабишвили (Фото: РИА Новости/Стрингер)

Президент Грузии Саломе Зурабишвили пригласила американского миллиардера Илона Маска к себе в страну. Об этом она написала в социальной сети Х, прикрепив совместное фото.
Встреча Зурабашвили и Маска состоялась во время церемонии открытия собора Парижской Богоматери. Также президент отметила, что между ними произошел диалог о ситуации в Грузии.

Напомним, что на сегодняшний день в Грузии проходят массовые акции протеста. Митингующие вышли на улицы после заявления властей о приостановке до 2028 года переговоров о вступлении страны в Евросоюз.

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#грузия
#илон маск
#саломе зурабишвили
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Daily Express: новое торговое соглашение с Южной Америкой может расколоть Евросоюз
08 декабря 2024, 05:58

Фото: iStock/sinonimas

Новое торговое соглашение с Южной Америкой, заключенное главой главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, может расколоть Евросоюз. Об этом пишет британское издание Daily Express.
Как отметил автор статьи, данная сделка разрабатывалась 25 лет и охватит 700 миллионов человек. Ее условия не устраивают представителей Франции, так как ее внутренние рынки мяса птицы и говядины будут подорваны более дешевыми поставками из Южной Америки.

При этом немецкая сторона полностью поддерживает заключение сделки. По ее мнению соглашение позитивно скажется на экспорте продуктов.

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#соглашение
#евросоюз
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Асад покинул Сирию из-за вооруженного конфликта
CNN: Асад мог покинуть Дамаск из-за вооруженного конфликта в Сирии
08 декабря 2024, 02:52

Башар Асад (Фото: РИА Новости)

Президент Сирии Башар Асад мог покинуть Дамаск из-за обострившегося военного конфликта в стране. Об этом сообщает CNN.
«Официальная версия офиса президента Сирии заключается в том, что Асад не бежал из столицы. Однако источник, знакомый с ситуацией, сообщил, что Асада нет ни в одном из мест в городе», — отмечают в издании.

По словам источника, политик отсутствует в его обычных местах пребывания. К тому же сообщается и об отсутствии президентской гвардии, обеспечивающей охрану Асада. На данный момент нет точной информации о местоположении сирийского президента. Силы повстанцев продолжают его поиски.

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#сирия
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Малайзия готова стать членом БРИКС
ТАСС: Малайзия согласна стать страной-партнером БРИКС
08 декабря 2024, 01:34

Фото: iStock/chrisman

Малайзия готова стать страной-партнером БРИКС. Этим поделился посол государства в Москве Чеонг Лун Лай для ТАСС.
«Малайзия ответила БРИКС, что согласна стать страной - партнером объединения», — говорится в сообщении.

По словам малайзийского посла, страна получила соответствующее приглашение в середине ноября. Напомним, что президент России Владимир Путин сообщил о готовности свыше 30 стран к сотрудничеству с БРИКС.

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