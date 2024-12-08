WSJ: Тегеран предупреждал Асада о сокращении военной помощи в борьбе с боевиками

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Тегеран сообщал президенту Сирии Башару Асаду, что он получит военную помощь от рана в борьбе с вооружёнными формированиями джихадистов. Однако помощь эта будет носить ограниченный характер.
Об этом пишет издание The Wall Street Journal со ссылкой на неназванных иранских чиновников. Ранее газета сообщала, что Иран начал вывод с территории Сирии части своих командиров из состава Корпуса стражей исламской революции (КСИР), а также части дипломатического корпуса на фоне продолжающегося наступления террористов на Дамаск.
Сообщается, что Тегеран объявил Асаду о сокращении помощи его режиму, обвинив сирийские войска в отступлении. Позднее представитель сирийской армии заявил о капитуляции правительственных войск и падении режима Асада.
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