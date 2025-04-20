WSJ: Трамп приостановить действие новых пошлин после разговора с министрами

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Президент США Дональд Трамп распорядился о приостановке действия новых торговых пошлин после встречи с министром финансов Скоттом Бессентом и главой Минторга Говардом Лютником, сообщила газета The Wall Street Journal, ссылаясь на инсайдеров.
Отмечалось, что встреча с Трампом прошла без советника Питера Наварро, который выступает за усиление тарифного давления. Бессент и Лютник поговорили с президентом Соединенных Штатов Америки и остались с ним до принятия решения.
По мнению журналистов, это позволило высокопоставленным чиновникам избежать прямой конфронтации с Наварро, который до этого препятствовал их участию в обсуждении торговой политики.
Напомним, что 3 апреля Трамп заявил о введении с 9 апреля ограничений в отношении товаров из 185 стран. Наибольшие тарифы в размере 49% планировалось применять к товарам из Камбоджи. Россию и Белоруссию в список не включили.
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По мнению журналистов, это позволило высокопоставленным чиновникам избежать прямой конфронтации с Наварро, который до этого препятствовал их участию в обсуждении торговой политики.
Напомним, что 3 апреля Трамп заявил о введении с 9 апреля ограничений в отношении товаров из 185 стран. Наибольшие тарифы в размере 49% планировалось применять к товарам из Камбоджи. Россию и Белоруссию в список не включили.
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Ольга Енгалычева