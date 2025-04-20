Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Политика/ WSJ: Трамп приостановить действие новых пошлин после разговора с министрами

WSJ: Трамп приостановить действие новых пошлин после разговора с министрами

Фото: iStock/rarrarorro

Фото: iStock/rarrarorro

Президент США Дональд Трамп распорядился о приостановке действия новых торговых пошлин после встречи с министром финансов Скоттом Бессентом и главой Минторга Говардом Лютником, сообщила газета The Wall Street Journal, ссылаясь на инсайдеров.
Отмечалось, что встреча с Трампом прошла без советника Питера Наварро, который выступает за усиление тарифного давления. Бессент и Лютник поговорили с президентом Соединенных Штатов Америки и остались с ним до принятия решения.

По мнению журналистов, это позволило высокопоставленным чиновникам избежать прямой конфронтации с Наварро, который до этого препятствовал их участию в обсуждении торговой политики.

Напомним, что 3 апреля Трамп заявил о введении с 9 апреля ограничений в отношении товаров из 185 стран. Наибольшие тарифы в размере 49% планировалось применять к товарам из Камбоджи. Россию и Белоруссию в список не включили.

Читайте также:

В США отменили свыше 400 DEI-грантов на 200 миллионов долларов

NYT: Заявление Рубио о возможном выходе США из переговоров по Украине — подарок Путину

Аналитик Риттер: Евросоюз и НАТО разваливаются
#дональд трамп
#сша
#переговоры
«Я болван»: Президент Сербии украсил яйца к Пасхе неожиданной надписью и сделал признание
Президент Сербии Вучич украсил пасхальные яйца фразой «Я — болван»
20 апреля 2025, 02:05

Александр Вучич (Фото: кадр видео Instagram* @buducnostsrbijeav)

Сербский президент Александр Вучич опубликовал в Instagram* видео, где красит пасхальные яйца с надписью «Я — чаци» (болван). Этот термин стал популярным в Сербии для ироничного обозначения людей, участвующих в провластных акциях за деньги.
Вучич пояснил, что таким образом поддерживает студентов, отказавшихся от протестов и разбивших палаточный городок «Чациленд» (место сбора «чаци» в Пионерском парке) у президентской администрации. Он назвал их действия мужественными.

Александр Вучич (Фото: кадр видео Instagram* @buducnostsrbijeav)

«Поэтому я крашу для них яйца и несу их в Чациленд. Я тоже болван!», — заявил Вучич.
Протесты в стране продолжаются после трагедии в Нови-Саде, где в ноябре 2024 года погибли 16 человек при обрушении навеса на вокзале. Власти считают, что акции направлены на свержение президента и координируются западными организациями.

Читайте также:

Путин прибыл на пасхальное богослужение в храм Христа Спасителя

Волейболистки «Локомотива» стали трехкратными чемпионками России

«Не вступать в контакт с человечеством»: Ольга Бузова сбежала от бесконечной работы на курорты Китая

*Запрещенная в России экстремистская организация
#яйца
#деньги
#президент
#instagram
#акции
#протесты
#вучич
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Ушаков: Негативный фон на Западе мешает мирному урегулированию украинского конфликта
Ушаков: Трамп понимает первопричины возникновения конфликта на Украине
19 апреля 2025, 18:15

Юрий Ушаков (Фото: kremlin.ru)

Администрация президента США и сам Дональд Трамп понимают истинные причины конфликта на Украине. Об этом заявил Юрий Ушаков, помощник президента России Владимира Путина.
Такое мнение он высказал в разговоре с ведущим программы «Москва. Кремль. Путин.» журналистом Павлом Зарубиным. Тот опубликовал выдержки из интервью с чиновником кремлёвской администрации в своём телеграм-канале.

«Как мне представляется, руководство американской администрации, включая президента, они понимают первопричины конфликта [на Украине]», — сказал Ушаков.

Позже он добавил, что в последние годы в США создал антироссийский фон, мешающий продвигать «разумные идеи».

15 апреля директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что в процессе диалога между Россией и США ощущается желание американской стороны вникнуть в причины украинского конфликта.

Читайте также:

В Кремле заявили, что до США будет «доведен сигнал» по Украине ​

Делегации России и США согласовывают текст совместного заявления по переговорам

Ушаков: РФ и США обсуждают тему подготовки возможной встречи Путина и Трампа
#москва
#сша
#кремль
#мнение
#интервью
#путин
#рф
#трамп
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Путин поручил до 15 мая разработать механизм обратного выкупа для покинувших Россию брендов
Путин поручил до 15 мая выработать механизм обратного выкупа для ушедших брендов
19 апреля 2025, 18:02

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

До 15 мая правительству надлежит разработать условия, на которых иностранными компаниями, покинувшими российский рынок, будет осуществляться обратный выкуп своих активов. Соответствующее поручение кабинету министров дал президент РФ Владимир Путин.
Данная информация опубликована на сайте Кремля. Там же изложен перечень задач по данному вопросу, составленный по итогам съезда Российского союза промышленников и предпринимателей, в котором принимал участие глава государства. В поручении президента Кабмину особо оговаривается необходимость соблюдения интересов российских юридических лиц и граждан, владеющих акциями иностранных компаний.

«Обеспечить внесение в законодательство Российской Федерации изменений, направленных на установление <...> особенностей осуществления иностранными инвесторами права на обратный выкуп отчужденных ими после 22 февраля 2022 года на нерыночных условиях акций (долей в уставных капиталах) хозяйственных обществ», — указано в документе.

Кроме того, Владимир Путин поручил в те же сроки составить список иностранных компаний, ушедших из России на фоне проведения специальной военной операции. В него попадут компании из недружественных стран, которые прекратили вовсе или сократили предпринимательскую деятельность. Этот перечень будет постоянно актуализироваться. Отчёт о проделанной работе президент поручил предоставлять один раз в квартал.

Читайте также:

Стало известно, к чему приведет возвращение в РФ ушедших автобрендов

РБК: Правительство РФ готовится к возврату иностранных компаний

«Ждут, что РФ все простит»: В МИД оценили возможность возвращения зарубежных брендов
#права
#владимир путин
#президент
#компании
#операции
#информация
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Орбан: Приём Украины в Евросоюз даст Киеву карт-бланш на бесконечную войну
19 апреля 2025, 17:32

Виктор Орбан (Фото: kremlin.ru)

Неминуемым последствием вступления Украины в Европейский союз (ЕС) будет бесконечная война. Такое мнение высказал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
Об этом он написал на своей странице в социальной сети Х. Венгерское правительство последовательно выступает против присоединения Украины к Евросоюзу. Как считает венгерский премьер, Брюссель пытается присоединить к союзу страну, не имеющую чётких границ, суверенитета и нормально функционирующей экономики. Такой шаг может быть фатальным для всей Европы.

«Это не мир. Это карт-бланш на бесконечную войну», — заявил Орбан.

Он также предупредил, что если Украина вступит в ЕС, то европейским налогоплательщикам придётся кормить и содержать её армию на протяжении десятилетий.

Читайте также:

Премьер Венгрии Орбан: будущим президентом США может стать Вэнс

Орбан заявил о риске краха экономики Евросоюза при вступлении Украины

Орбан: В глазах многих лидеров ЕС можно прочитать осознание поражения Украины
#правительство
#украина
#мир
#ес
#виктор орбан
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Захарова с иронией спросила Мерца: о какой эпохе идёт речь в контексте ответственности Германии
Захарова иронично спросила Мерца об эпохе, когда Германия отвечала за всю Европу
19 апреля 2025, 17:11

Мария Захарова (Фото: mid.ru)

Официальный представитель министерства иностранных дел Мария Захарова заинтересовалась, какую эпоху имел в виду возможный будущий канцлер ФРГ Мерц, когда говорил, что Германия вновь готова взять на себя ответственность за всё, что происходит в Европе и мире.
Ранее член Бундестага и кандидат на пост федерального канцлера (должен быть избран 6 мая. — Прим. ред.) Фридрих Мерц в одном из выступлений сделал довольно пафосное заявление в духе первой строки немецкого гимна: «Германия, Германия превыше всего...».

«Германия снова возьмет на себя ответственность — в Европе и в мире. Негромко, но надежно. Не высокомерно, а в партнерском духе», — сказал вероятный будущий канцлер.

Спикер российского МИД в своём телеграм-канале задала Мерцу в уточняющий вопрос в свойственной ей ироничной манере.

«"Снова" — это повтор какой исторической эпохи, хотелось бы уточнить?» — спросила Мария Захарова.

Читайте также:

В МИД ответили на возможную поставку Taurus ВСУ

Будущий канцлер Германии Мерц призвал Киев атаковать Крымский мост

Захарова назвала Зеленского «кровавым клоуном» из-за санкций против Куклачёва
#мид
#пост
#мария захарова
#германия
#заявление
Следите за нашими новостями
в удобном формате