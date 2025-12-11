Рютте выступил с резким призывом к Европе насчет России

11 декабря 2025, 16:37

Генсек НАТО Марк Рютте призвал Европу готовиться «сражаться с русскими»

Владимир Путин и Марк Рютте (Фото: kremlin.ru)

Генсек НАТО Марк Рютте на пресс-конференции с канцлером Германии Фридрихом Мерцем призвал страны Европейского Союза (ЕС) увеличить свои оборонные расходы в свете возможной конфронтации с Россией. Об этом сообщает РИА Новости.





11 декабря министр иностранных дел России Сергей Лавров во время посольского круглого стола отметил, что РФ готова официально подтвердить отсутствие агрессивных намерений по отношению к странам ЕС и НАТО.





«Нам необходимо достичь наших целевых оборонных возможностей, чтобы быть уверенными, что мы сможем сражаться с русскими», — сказал Рютте.