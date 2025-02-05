Дональд Трамп (Фото: РИА Новости/Кевин Даунс)
Президент США Дональд Трамп назвал Сектор Газа «площадкой под снос» и предложил переселить из нее беженцев. Об этом заявил в ходе беседы с журналистами.
«Мало что осталось, по чему можно ударить. Это площадка под снос. Все место снесено. Это небезопасно, это антисанитария. Это не то место, где люди хотят жить», — сказал Трамп.
По словам американского президента, США не будут заниматься финансированием переселения беженцев, но предложил использовать для этого ресурсы стран Ближнего Востока. При этом он упомянул о наличии там множества территорий, которые подойдут для создания безопасных условий жизни.
Ранее «Радио 1» писало о выходе США из Совета ОНН по правам человека и Ближневосточного агентства для помощи палестинским беженцам. Соответствующий указ был подписан Дональдом Трампом.
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