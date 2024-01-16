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США могут применить ядерное оружие на Украине во избежание поражения ВСУ. Такое заявление сделал бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн в интервью YouTube-каналу Dialogue works.
«Учитывая личную заинтересованность этих людей в том, чтобы не проиграть войну и выборы и не потерять свободу и не попасть в тюрьму, что они, вероятно, сделают? Я очень боюсь, что они прибегнут к мини-ядерным бомбам», — заявил Макговерн.
Он пояснил, что мощность такой бомбы составляет десятую часть от той, которую США сбросили на Хиросиму.
Таким образом, Макговерн заключил, что Россия не проигрывает на Украине, а вот США – да.
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