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В США заговорили о применении мини-ядерной бомбы на Украине из-за поражения ВСУ

Макговерн: США могут применить мини-ядерную бомбу на Украине из-за поражения ВСУ
16 января 2024, 20:44
Фото: iStock/ValleraTo

Фото: iStock/ValleraTo

США могут применить ядерное оружие на Украине во избежание поражения ВСУ. Такое заявление сделал бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн в интервью YouTube-каналу Dialogue works.

«Учитывая личную заинтересованность этих людей в том, чтобы не проиграть войну и выборы и не потерять свободу и не попасть в тюрьму, что они, вероятно, сделают? Я очень боюсь, что они прибегнут к мини-ядерным бомбам», — заявил Макговерн.

Он пояснил, что мощность такой бомбы составляет десятую часть от той, которую США сбросили на Хиросиму.


Макговерн также считает, что для нынешнего президента США Джо Байдена может сложиться неприятная ситуация, если ВСУ потерпят окончательный крах на поле боя. Тогда, предполагает эксперт, он проиграет выборы. А потом и вовсе будет вовлечен в судебное разбирательство из-за скандала вокруг его сына.

Таким образом, Макговерн заключил, что Россия не проигрывает на Украине, а вот США – да.

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На СВО погиб механик Савин из Тюменской области
16 января 2024, 21:10

Фото: iStock/inga

В ходе выполнения боевых задач специальной военной операции погиб механик Василий Савин из Ялуторовска Тюменской области. Об этом сообщили в городской администрации.
«При выполнении задач в ходе специальной военной операции погиб наш земляк, доброволец Савин Василий. У него остались родители, жена и двое детей», — говорится в сообщении.

Уточняется, что Савин отправился на спецоперацию добровольно. Он был старшим механиком-водителем взвода противотанковых управляемых ракет противотанкового дивизиона.

15 января стало известно, что в зоне специальной операции погибла медик из Лабытнанги Светлана Медведева. О ее смерти сообщили в фонде «Боевое Единство». Уточняется, что Медведевой не стало в ночь на 14 января. Ей было 34 года. При этом подробности ее гибели не приводятся.

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#сво
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Украинский дрон попытался атаковать Брянскую область
Богомаз: В брянской области сбит украинский беспилотник
16 января 2024, 20:56

Фото: iStock/aapsky

Силами ПВО в небе над Брянской областью сбит украинских беспилотник самолетного типа. Пострадавших нет. Об этом заявил глава региона Александр Богомаз.
«Пресечена попытка украинских террористов совершить атаку с помощью БПЛА. Беспилотный летательный аппарат самолетного типа уничтожен над Трубчевским районом», - написал Богомаз в своем Telegram-канале.

По его словам, в результате атаки украинского беспилотника никто не пострадал. Также нет разрушений на земле. На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб региона.

Ранее российское Минобороны сообщило о том, что средства противовоздушной обороны в ночь на 16 января сбили три украинских беспилотника над территорией Воронежской области. При этом губернатор региона Александр Гусев сообщил, что из-за попадания фрагментов беспилотника ВСУ в квартиру в многоэтажке на Тепличной улице областного центра пострадала 10-летняя девочка. Ребёнку, получившему резаные раны руки, ноги и шеи, оказали медпомощь прямо на месте.

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Педагоги, учащиеся и родители Каширы собрали помощь участникам СВО
16 января 2024, 20:03

Фото: пресс-служба администрации г. о. Кашира

В образовательных учреждениях Каширы собрали гуманитарную помощь для участников спецоперации. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«Педагоги, учащиеся и родители приняли участие в акции «Мы вместе» по сбору гуманитарной помощи военнослужащим, которые участвуют в СВО. Участники акции собрали коробки с продуктами – крупами, сгущёнкой, рыбными и мясными консервами, печеньем, шоколадом, – средствами гигиены медикаментами и предметами первой необходимости», – говорится в сообщении.
В ближайшее время гуманитарная помощь будет отправлена в зону СВО.

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#подмосковье
#московская область
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«Ну не придурки?»: Путин оценил отказ Украины от мирных переговоров в 2022 году
Путин раскритиковал Украину за отказ от мирного решения конфликта
16 января 2024, 18:34

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин напомнил, что весной в 2022 году украинская переговорная группа отказалась от мирного решения конфликта по указу Бориса Джонсона, который в то время был премьер-министром Великобритании.
«Украина отказалась от переговоров с Россией, придурки, давно бы всё закончилось», - заявил глава государства.

Он подчеркнул, что украинское контрнаступление провалилось. А в настоящее время инициатива на поле боя находится в руках армии России. При этом Путин уверен, что государственность Украины в скором времени может оказаться под вопросом из-за постоянных неудач ВСУ на фронте. По словам главы государства, провалившееся контрнаступление ВСУ негативно сказалось на всей Украине. Если такая тенденция продолжится, то государственность Украины окажется под вопросом.

Победить Россию невозможно, подчеркнул Путин.

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#контрнаступление
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«Не стоит недооценивать Россию»: В НАТО признали успехи российской армии в зоне СВО
Столтенберг: ВС РФ активно наступают по многим направлениям на Украине
16 января 2024, 17:46

Фото: iStock/Michele Ursi

Генсек НАТО Йенс Столтенберг вынужден был признать, что армия России активно наступает по многим направлениям на Украине, выступая в Давосе на Всемирном экономическом форуме. Так он ответил на вопрос побеждает ли Украина в конфликте или просто не проигрывает.
«Ситуация на поле боя крайне сложная. Россия в настоящее время активно наступает на многих направлениях, и, конечно, большое наступление, которое украинцы провели прошлым летом, не дало тех результатов, на которые мы все надеялись», - заявил Столтенберг.

При этом он добавил, что никогда не стоит недооценивать Россию.

Ранее Столтенберг также признавал, что ВС Украины испытывают сложности в преодолении оборонительных линий Вооруженных сил РФ. Как считает генсек, во время подготовки к отражению контрнаступления ВСУ у российских военных сил было время закрепиться, и подготовить оборонительные рубежи с громадными минными полями, окопами и препятствиями для танков.

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Офицер Росгвардии получил 6 лет за поставку неэффективных РЛК для Крымского моста
Офицер Росгвардии получил срок за поставку неэффективных РЛК для Крымского моста
16 января 2024, 16:50

Фото: iStock/Zolnierek

Второй Западный окружной военный суд отправил бывшего главу отдела морского управления Росгвардии полковника Сергея Волкова в колонию общего режима на шесть лет за причастность к поставке некачественных радиолокационных комплексов, которые должны были защищать Крымский мост от украинских беспилотников. Об этом сообщает ТАСС.
«Признать Волкова Сергея Евгеньевича виновным в совершении преступления - превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий и назначить ему наказание в виде шести лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима», - гласит приговор суда.

При этом ему зачли в срок наказания время, которое Волков провел под домашним арестов. В зале суда его взяли под стражу. Лишать офицера госнаград и воинского звания суд не стал. Сам же полковник вину свою признавать не стал. По его словам, он действовал согласно установленному порядку и законодательству.

Напомним, в марте 2023 года выяснилось, что должностные лица Росгвардии оказались замешаны в поставке неисправного вооружения по завышенным ценам. Ущерб составил порядка 400 млн руб. 28 марта Волков был задержан.

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В ВСУ жалуются на рост давления со стороны российских войск под Купянском
16 января 2024, 16:45

Фото: iStock/Mariia Kokorina

Бойцы ВСУ всё чаще жалуются на рост давления со стороны российских войск на Купянском направлении.
Об этом сообщил французский телеканал BFM TV. Украинский военнослужащий Промин сообщил, что русская армия наступает на позиции ВСУ со всех сторон.

«Они идут волнами, и каждая новая волна сильнее предыдущей», —говорит боец ВСУ.
Сообщается, что на Купянском направлении идут интенсивные бои в условиях плохих погодных условий. Бойцы ВСУ недовольны тем, что их сограждане и западные партнеры начали забывать о происходящем на фронте.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе первого пленарного заседания весенней сессии сообщил, что спецоперация на Украине предотвратила начало третьей мировой войны. По его словам, начало третьей мировой войны привело бы к мировой катастрофе. Но российские военные смогли встать на защиту всего мира.

Володин подчеркнул, что такого исхода событий удалось избежать, поскольку российские Вооружённые силы ведут борьбу с нацизмом, защищают мир и спокойствие не только россиян, но и граждан друг государств, в том числе и европейских.

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#всу
#сво
#украина
#россия
#армия
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Верховная рада приняла законопроект о создании электронного реестра военнообязанных
На Украине приняли законопроект о создании электронного реестра военнообязанных
16 января 2024, 16:34

Фото: iStock/Michele Ursi

Верховная рада Украины во втором чтении приняла законопроект о создании электронного реестра военнообязанных. Об этом в своём Telegram-канале написал депутат Ярослав Железняк.
Отмечается, что законопроект был принят спустя множество дискуссий и внесения ряда исправлений.

Как уточняет украинское издание «Страна.ua», законопроект предполагает создание реестра, который будет осуществлять сбор различных данных граждан без их согласия.

При этом главное научно-экспертное управление Верховной рады раскритиковало эту инициативу, заявив, что полученными данными будут пользоваться в том числе и военкоматы.

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#украина
#военные
#политика
#законопроект
#всу
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«Трусы»: Депутат Европарламента высказался об украинских беженцах
Депутат Европарламента Мадисон назвал украинских беженцев трусами
16 января 2024, 15:23

Фото: iStock/Callan Quinn

Евросоюз должен помочь Украине отправкой в страну беженцев, с таким заявлением выступил эстонский депутат Европарламента Яак Мадисон, в ходе пленарной сессии.
«Зеленский заявил очень ясно, что им нужны люди, потому что тысячи погибли. Но в Европе есть около 800 тысяч человек, нарушивших закон Украины и бежавших из страны как трусы», — прокомментировал ситуацию Мадисон.

Депутат также заявил, что Европейский союз должен помочь Украине отправкой вооружения.

Напомним, ранее в Погранслужбе Украины сообщили, что уклонисты начали пытаться сбежать из страны с помощью маскировочных зимних костюмов. Так, двоих украинцев задержали при попытке пересечь границу с Молдавией.

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