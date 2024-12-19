WSJ: В планах России переброска систем ПВО с военных баз в Сирии в Ливию

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Россия якобы выводит свои вооружения и системы противовоздушной обороны с военных баз в Сирии. Они перебрасываются в Ливию.
Об этом сообщает издание The Wall Street Journal со ссылкой на неназванных американских и ливийских чиновников. По словам собеседников издания, российские транспортные самолёты будто бы уже доставили системы ПВО, в том числе радары для установок С-400 и С-300, на объекты в восточной Ливии. Кроме того, в публикации указано, что Россия выводит свои войска, самолёты и вооружения из Сирии, значительно сократив своё военное присутствие в арабской республике.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что окончательное решение по поводу дальнейшего присутствия российских военных баз в Сирии пока не принято. Диалог по этому вопросу ведётся с новыми сирийскими властями.
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