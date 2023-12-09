WSJ: ВСУ не смогут организовать нового контрнаступления до 2025 года

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По данным американского издания The Wall Street Journal, вооруженным силам Украины будет сложно организовать значительное контрнаступление до 2025 года.
«Истощенной Украине требуется время на восстановление, и, вероятно, она не сможет организовать новое масштабное контрнаступление до 2025 года», - отмечается в материале.Авторы статьи считают, что Украина не сумела значительно изменить ход боевых действий и не смогла вытеснить российские войска.
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