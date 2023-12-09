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Командир одного из отрядов подразделения «Север-V» Южной группировки войск в Донецкой народной республике (ДНР), известный под позывным «Чибилия», сообщил о ликвидации нескольких бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ), у которых были на плечах шевроны с изображением флага США, передает РИА Новости.
По словам военного, эти шевроны были изъяты с уничтоженных на украинских позициях бойцов. Он также предположил, что это могли быть наемники.
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Артем Кузьмин