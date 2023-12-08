Бойцы отряда «Север-V» захватили опорный пункт ВСУ в районе Богдановки в ДНР

Аналитик из Центра стратегических и международных исследований Макс Бергманн в интервью газете New York Times (NYT) выразил опасения по поводу последствий неопределенности в предоставлении помощи США для Вооруженных сил Украины (ВСУ). По его словам, это приводит к хаосу и затрудняет планирование операций на фронте.