Бойцы отряда «Север-V» захватили опорный пункт ВСУ в районе Богдановки в ДНР

Фото: iStock/Anna_Anikina
Отряды подразделения «Север-V» Южной группировки войск захватили опорный пункт ВСУ в районе населенного пункта Богдановка в ДНР и продолжают вести наступательные действия на этом направлении. Об этом РИА Новости сообщил один из командиров данного подразделения.
Отмечается, что для осуществления данной операции было задействовано три группы военнослужащих. По словам собеседника РИА Новости, было уничтожено девять солдат противника.
Ранее в Минобороны РФ сообщили, что Вооруженные силы РФ упреждающими действиями сорвали попытки украинских войск переправиться диверсионными группами на левый берег Днепра.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Читайте также:
ВС РФ сорвали попытки диверсионных групп ВСУ переправиться на левый берег Днепра
Польский генерал раскрыл опасность конфликтов Зеленского с военачальниками для ВСУ
GT: Байден в отчаянии пытается запугивать Путиным для продления помощи Украине
Ранее в Минобороны РФ сообщили, что Вооруженные силы РФ упреждающими действиями сорвали попытки украинских войск переправиться диверсионными группами на левый берег Днепра.
Читайте также:
ВС РФ сорвали попытки диверсионных групп ВСУ переправиться на левый берег Днепра
Польский генерал раскрыл опасность конфликтов Зеленского с военачальниками для ВСУ
GT: Байден в отчаянии пытается запугивать Путиным для продления помощи Украине
Екатерина Коршунова