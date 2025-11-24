Лукашенко заявил о скором завершении конфликта на Украине
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о скором завершении конфликта на Украине. Об этом сообщает «Газета.ru».
Белорусский лидер выразил уверенность, что «эта тягомотина» закончится в ближайшее время, после чего стороны смогут «заняться своими делами». Такой прогноз он сделал на встрече с губернатором Ярославской области Михаилом Евраевым.
«Закончим эту тягомотину, я думаю, в ближайшее время на Украине и займемся своими делами», — сказал Лукашенко.Напомним, 20 ноября депутат Верховной рады Алексей Гончаренко обнародовал мирный план президента США Дональда Трампа. Недавно стало известно, что все 28 пунктов из него помощники американского лидера зачитывали Владимиру Зеленскому по телефону.