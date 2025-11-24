24 ноября 2025, 15:23

Александр Лукашенко (Фото: kremlin.ru)

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о скором завершении конфликта на Украине. Об этом сообщает «Газета.ru».





Белорусский лидер выразил уверенность, что «эта тягомотина» закончится в ближайшее время, после чего стороны смогут «заняться своими делами». Такой прогноз он сделал на встрече с губернатором Ярославской области Михаилом Евраевым.

«Закончим эту тягомотину, я думаю, в ближайшее время на Украине и займемся своими делами», — сказал Лукашенко.