24 ноября 2025, 14:22

Сенатор Пушков: СВО может закончиться на условиях России в 2026 году

Фото: istockphoto/IherPhoto

Специальная военная операция (СВО) может завершиться в 2026 году на условиях России. Такое предположение высказал сенатор Алексей Пушков.





По его мнению, озвученному корреспонденту URA.RU, результаты недавнего опроса показывают, что 80% жителей Украины выступают за немедленное заключение мира. Он подчеркнул, что люди понимают сложность предстоящей зимы, так как российская армия целенаправленно атакует энергетическую инфраструктуру страны, говорится в материале.



Кроме того, украинцы недовольны коррупционными скандалами в республике.





«Считаю, что 2026 год может стать годом окончания СВО на условиях России», — сказал собеседник.

