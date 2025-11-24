Достижения.рф

Сенатор назвал возможный срок окончания СВО

Сенатор Пушков: СВО может закончиться на условиях России в 2026 году
Специальная военная операция (СВО) может завершиться в 2026 году на условиях России. Такое предположение высказал сенатор Алексей Пушков.



По его мнению, озвученному корреспонденту URA.RU, результаты недавнего опроса показывают, что 80% жителей Украины выступают за немедленное заключение мира. Он подчеркнул, что люди понимают сложность предстоящей зимы, так как российская армия целенаправленно атакует энергетическую инфраструктуру страны, говорится в материале.

Кроме того, украинцы недовольны коррупционными скандалами в республике.

«Считаю, что 2026 год может стать годом окончания СВО на условиях России», — сказал собеседник.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Москва не получала информации о переговорах между Киевом и Вашингтоном.
