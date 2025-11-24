Песков: РФ не получала информацию о переговорах Украины и США

24 ноября 2025, 13:24

Фото: istockphoto/yulenochekk

Россия пока не располагает сведениями о переговорах между Украиной и США. Об этом 24 ноября сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.





Он отметил, что Москва внимательно следит за новостями в СМИ о встречах Киева и Вашингтона в Женеве.





«Мы пока не получали никакой информации», — сказал пресс-секретарь российского лидера.