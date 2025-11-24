Песков: РФ не получала информацию о переговорах Украины и США
Россия пока не располагает сведениями о переговорах между Украиной и США. Об этом 24 ноября сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Он отметил, что Москва внимательно следит за новостями в СМИ о встречах Киева и Вашингтона в Женеве.
«Мы пока не получали никакой информации», — сказал пресс-секретарь российского лидера.
Ранее сообщалось, что мирный план США, состоящий из 28 пунктов для урегулирования конфликта на Украине, охарактеризовал депутат Верховной Рады Александр Дубинский как «серебряную пулю для вампиров». По его словам, после появления документа активизировались сторонники продолжения боевых действий.