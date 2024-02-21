WT: Американские политики требуют проверить президента Джо Байдена на деменцию

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Политики Соединенных Штатов требуют проверить президента страны Джо Байдена на деменцию. Причиной этому стали симптомы американского лидера — спутанность сознания, проблемы с памятью, спотыкание и сбивчивая походка. Об этом сообщает The Washington Times.
84 республиканца из Палаты представителей подписали письмо, в котором потребовали, чтобы Джо Байден прошёл когнитивный тест на умственные способности. 81-летний Байден в скором времени должен пройти ежегодный медицинский осмотр. Помощники главы государства в Белом доме заявили, что тест на когнитивные способности в него входить не будет.
Пресс-секретарь Белого дома Жан-Пьер заявила, что в ходе медосмотра в 2023 году никаких проблем со здоровьем у Байдена не было выявлено и он «здоров, энергичен» и «пригоден для успешного выполнения президентских обязанностей».
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Алина Юрчак