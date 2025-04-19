«Не вступать в контакт с человечеством»: Ольга Бузова сбежала от бесконечной работы на курорты Китая

Ольга Бузова (фото: Telegram @byzovahouse)
Ольгу Бузову считают одной из самых продуктивных звёзд российской эстрады. Певица постоянно даёт концерты, принимает участие в телешоу в качестве ведущей и ведёт активный образ жизни.
Однако даже такой энергичной звезде требуется отдых. Бузова поделилась с поклонниками фотографиями из отпуска: 39-летняя Ольга отправилась на китайские Мальдивы, где посещает фешенебельные заведения и наслаждается местной кухней.
Ольга Бузова (фото: Telegram @byzovahouse)
Судя по всему, артистка решила подальше сбежать от бесконечной работы.
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Ольга Бузова (фото: Telegram @byzovahouse)
Судя по всему, артистка решила подальше сбежать от бесконечной работы.
«Планы на выходные: чувствовать себя внеземной цивилизацией, которая не вступает в контакт с человечеством», – написала Бузова в своём Telegram-канале.К слову, даже вдали от дома телезвезда продолжает получать подарки – Ольга поделилась фото с пышным букетом. Однако личную жизнь Бузова скрывает и не показывает избранника поклонникам.
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Анастасия Чинкова