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«Не вступать в контакт с человечеством»: Ольга Бузова сбежала от бесконечной работы на курорты Китая

Ольга Бузова наслаждается отдыхом на курортах Китая
Ольга Бузова (фото: Telegram @byzovahouse)

Ольга Бузова (фото: Telegram @byzovahouse)

Ольгу Бузову считают одной из самых продуктивных звёзд российской эстрады. Певица постоянно даёт концерты, принимает участие в телешоу в качестве ведущей и ведёт активный образ жизни.
Однако даже такой энергичной звезде требуется отдых. Бузова поделилась с поклонниками фотографиями из отпуска: 39-летняя Ольга отправилась на китайские Мальдивы, где посещает фешенебельные заведения и наслаждается местной кухней.

Ольга Бузова (фото: Telegram @byzovahouse)

Судя по всему, артистка решила подальше сбежать от бесконечной работы.

«Планы на выходные: чувствовать себя внеземной цивилизацией, которая не вступает в контакт с человечеством», – написала Бузова в своём Telegram-канале.
К слову, даже вдали от дома телезвезда продолжает получать подарки – Ольга поделилась фото с пышным букетом. Однако личную жизнь Бузова скрывает и не показывает избранника поклонникам.

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#путешествие
Владимир Машков рассказал о своём отношении к любви
19 апреля 2025, 21:59

Владимир Машков (фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Актёр Владимир Машков в беседе с изданием Super рассказал о своём отношении к любви.
Сегодня в Москве состоялась презентация фильма «Самозванцы», который участвует в конкурсной программе «Русские премьеры» 47-го Московского международного кинофестиваля.

На премьере присутствовал Машков, который пообщался с журналистами и рассказал о любви.

«Любовь равна тотальному вниманию. То есть, вниманию к человеку, к деятельности, слову, к действию. <…> Можно так сказать: если вы к чему-то невнимательны, значит, вы это не любите», – отметил артист.
Также у Машкова спросили, помнит ли он о своей первой школьной влюблённости.

«Мы все нормальные мальчики… Ну, конечно, с памятью у меня всё хорошо», – ответил актёр.
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#кино
#премьера
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Николай Дроздов вспомнил, как бежал от ревнивого бегемота с клыками
19 апреля 2025, 20:45

Николай Дроздов (фото: Telegram @drozdov_official)

Николай Дроздов более 40 лет вёл телепередачу «В мире животных» и побывал более чем в 100 странах. Однако в некоторых поездках случались и опасные ситуации, об одной из таких учёный вспомнил в эфире шоу «Кстати».
Дроздов рассказал, что однажды ему пришлось спасаться бегством от разъярённого клыкастого бегемота.

«За мной мчался бегемот с клыками. Я спустился по песчаному обрыву и увидел его с открытой пастью, бегущего по мелководью», – поделился историей телеведущий.
Ученый предположил, что это был самец, который охранял свою семью с самками и малышами. Спастись Дроздову удалось благодаря хорошей физической подготовке – ещё в школьные годы он устраивал марафоны, пробегая от школы до дома на время, каждый раз стараясь улучшить результат.

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#учёный
#путешествие
#животные
#бег
#история
#опасность
#природа
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Молодая жена Александра Петрова продемонстрировала подтянутую фигуру спустя две недели после родов – фото
Жена Александра Петрова показала, как выглядит спустя две недели после родов
19 апреля 2025, 20:13

Александр Петров и Виктория Антонова (фото: Instagram* @viktoriyaantonova_)

23-летняя жена Александра Петрова обнародовала новое фото. Виктория Антонова показала подтянутую фигуру спустя две недели после родов.
Девушка родила 36-летнему актёру сына 6 апреля. Пара не стала скрывать рождение ребёнка и его имя: мальчика назвали Фёдором. Сейчас супруги привыкают к родительству. Петров старается во всём поддерживать молодую супругу.

Виктория опубликовала фотографию из лифта. Молодая мама надела белый топ и классические голубые джинсы, а поверх накинула серый кардиган в пол. Наряд подчеркнул плоский живот и талию недавно родившей Виктории.

Виктория Антонова (фото: Instagram* @viktoriyaantonova_)

Напомним, что Александр Петров и Виктория Антонова поженились в 2023 году после нескольких свиданий. До этого артист несколько лет состоял в отношениях с коллегой Стасей Милославской, поэтому свадьба звезды с другой девушкой шокировала общественность.

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*запрещён в РФ
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«Быть в кадре большая радость»: сын Тины Канделаки рассказал о работе с Марком Эйдельштейном
Лео Канделаки рассказал, что был рад работать с Марком Эйдельштейном в кадре
19 апреля 2025, 19:44

Марк Эйдельштейн (фото: Telegram @m_shteyn)

Сын Тины Канделаки рассказал о совместной работе с Марком Эйдельштейном.
Лео Канделаки сыграл со звездой оскароносного фильма «Анора» в сериале «Монастырь». Сын телеведущей появился на красной дорожке перед церемонией открытия 47-го Московского международного кинофестиваля, где назвал Эйдельштейна большим профессионалом своего дела.

23-летний Лео отметил, что Марк очень любит свою работу, поэтому полностью отдаётся съёмочному процессу. Он даже готов отснять лишний дубль, лишь бы получить хороший результат.

Также Канделаки подчеркнул, что Эйдельштейн всегда поддерживает коллег по съёмочной площадке, поэтому работать с ним легко. Сын медиаменеджера сравнил 23-летнего актёра с Иннокентием Смоктуновским и Игорем Верником.

«Марк очень любит то, что он делает максимально вовлекается в процесс, максимально ему отдаётся. Когда с ним находишься в кадре, он может тебе помогать. С таким партнёром быть в кадре большая радость... Он очень сливается с творческой материей, в которой он находится и за этим классно наблюдать», – заявил Канделаки в интервью Пятому каналу.
В заключение актёр добавил, что Эйдельштейну удалось сохранить подростковую лёгкость, которая делает его уникальным.

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«Хайп на народном творчестве»: Виктор Дробыш предсказал, что Надежда Кадышева быстро утомит молодёжь
Виктор Дробыш предсказал, что песни Надежды Кадышевой быстро утомят молодёжь
19 апреля 2025, 19:24

Надежда Кадышева (фото: РИА Новости/Станислав Жданов)

Хиты Надежды Кадышевой сейчас находятся на второй волне популярности. Песни «Плывёт веночек», «Широка река», «Течёт ручей» полюбились молодёжью, которая снимает под них ролики в соцсетях.
Продюсер Виктор Дробыш прокомментировал ситуацию, заявив, что не видит в ней ничего необычного.

«Хиты, которые были популярны когда-то, время от времени обретают вторую жизнь. <...> Сейчас идёт большой хайп на народном творчестве и есть запрос на фольклорную тематику. Эту волну удачно подловили зумеры и втянулись, как когда-то подсели их родители на песни по типу “Широка река” или “Я не колдунья”. То есть поколение сменилось, а волна популярности артиста спустя десятилетие вернулась», – объяснил Дробыш в беседе с Общественной службой новостей.
Однако продюсер поспешил предупредить, что такой оглушительный успех держится недолго. Он отметил, что лирическое творчество быстро утомляет, поэтому людям захочется найти более весёлые мотивы, которых у Кадышевой немного.

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