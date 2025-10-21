21 октября 2025, 15:39

Фото: istockphoto / ffikretow

Двадцать пять стран Европейского союза намерены учредить специальный трибунал против России. Об этом заявила глава Европейской комиссии по международным делам и безопасности, бывший премьер-министр Эстонии Кая Каллас. По её словам, на реализацию инициативы планируется выделить около 10 миллионов евро.





Политический обозреватель Марк Бернардини в беседе с Общественной Службой Новостей прокомментировал заявление еврокомиссара, выразив сомнение в эффективности подобного шага.



По мнению эксперта, фигура Кайи Каллас вызывает вопросы относительно её компетентности и политических достижений. Он напомнил, что во время её премьерства экономика Эстонии три года подряд демонстрировала спад, а сама Каллас ранее инвестировала средства в бизнес, связанный с Россией, несмотря на публичные заявления о необходимости разрыва экономических отношений с Москвой.

«Каковы заслуги 48-летней бывшей пионерки Кайи Каллас, чтобы занимать столь высокий пост в рамках Евросоюза? Может, она обладает ораторским искусством? Нет, постоянно путает цифры и слова, хуже нее разве что Анналена Бербок. Она гениальный политик? Тоже нет: осенью 2022 года обещала, что налоги не вырастут. Налоги повысили весной 2023 года», — высказался политик.

«Тем временем, Евросоюз учреждает самозваный "трибунал против России". Предсказуемо, два государства дали решительный отпор: Венгрия и Словакия. Но суть не в этом. Каковы их полномочия, компетенции? Никаких. Чем бы дитя ни тешилось, лишь бы не плакало. Не стоит на них обращать чрезмерного внимания», — заключил он.