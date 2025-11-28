«Я еще пропадаю до сих пор»: Лавров с иронией ответил на вопрос журналистов

28 ноября 2025, 16:28

Лавров с иронией ответил журналистам, что все еще пропадает

Сергей Лавров (Фото: kremlin.ru)

Глава МИД России Сергей Лавров с иронией отреагировал на вопрос о своей «пропаже». Об этом пишет газета «Коммерсантъ».





Журналисты спросили министра, где он пропадал, перед встречей президента России Владимира Путина и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Видео с его ответом появилось в телеграм-канале издания.

«Я еще пропадаю до сих пор», — сказал Лавров.

<span class="fr-mk" style="display: none;"> </span><span class="fr-mk" style="display: none;"> </span><span class="fr-mk" style="display: none;"> </span><span class="fr-mk" style="display: none;"> </span>