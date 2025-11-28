Достижения.рф

«Я еще пропадаю до сих пор»: Лавров с иронией ответил на вопрос журналистов

Сергей Лавров (Фото: kremlin.ru)

Глава МИД России Сергей Лавров с иронией отреагировал на вопрос о своей «пропаже». Об этом пишет газета «Коммерсантъ».



Журналисты спросили министра, где он пропадал, перед встречей президента России Владимира Путина и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Видео с его ответом появилось в телеграм-канале издания.

«Я еще пропадаю до сих пор», — сказал Лавров.
Переговоры лидеров стран проходят в Кремле при участии помощника президента Юрия Ушакова и вице-премьера Александра Новака.

Лидия Пономарева

