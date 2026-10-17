«Я изучал его ягодицы»: Трамп второй раз за неделю рассказал, как разглядывал сенатора

17 октября 2026, 22:43

Трамп публично оценил фигуру сенатора Джона Хастеда и похвалил его телосложение

Дональд Трамп (Фото: www.whitehouse.gov)

Дональд Трамп вновь удивил публику необычным рассказом об американском сенаторе Джоне Хастеде. Выступая на митинге движения MAGA в Кентукки, президент США признался, что однажды внимательно рассматривал фигуру политика, уделив особое внимание его ягодицам, плечам, ногам и рукам. Примечательно, что эту историю Трамп рассказывает уже второй раз за неделю. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».





Митинг состоялся в рамках предвыборной кампании перед промежуточными выборами в Конгресс США, назначенными на 3 ноября. Трамп ездит по стране, поддерживая кандидатов от Республиканской партии. В Кентукки он выступил в том числе в поддержку Энди Барра, претендующего на место уходящего из Сената Митча Макконнелла, и Эда Галлрейна, баллотирующегося в Палату представителей.



Рассказывая о Хастеде, Трамп отметил его физическую форму и спортивное прошлое. Сенатор от Огайо в молодости занимался американским футболом и в 1989 году стал чемпионом NCAA Division III в составе команды Dayton Flyers Дейтонского университета, где играл на позиции защитника.





«Я никогда раньше не делал такого с мужчиной. Я изучал его ягодицы, а потом посмотрел на его плечи, ноги, руки, линию челюсти. У него такая линия челюсти, что вам бы очень не повезло, если бы вы решили с ним подраться», — заявил президент со сцены.