«Я изучал его ягодицы»: Трамп второй раз за неделю рассказал, как разглядывал сенатора
Дональд Трамп вновь удивил публику необычным рассказом об американском сенаторе Джоне Хастеде. Выступая на митинге движения MAGA в Кентукки, президент США признался, что однажды внимательно рассматривал фигуру политика, уделив особое внимание его ягодицам, плечам, ногам и рукам. Примечательно, что эту историю Трамп рассказывает уже второй раз за неделю. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».
Митинг состоялся в рамках предвыборной кампании перед промежуточными выборами в Конгресс США, назначенными на 3 ноября. Трамп ездит по стране, поддерживая кандидатов от Республиканской партии. В Кентукки он выступил в том числе в поддержку Энди Барра, претендующего на место уходящего из Сената Митча Макконнелла, и Эда Галлрейна, баллотирующегося в Палату представителей.
Рассказывая о Хастеде, Трамп отметил его физическую форму и спортивное прошлое. Сенатор от Огайо в молодости занимался американским футболом и в 1989 году стал чемпионом NCAA Division III в составе команды Dayton Flyers Дейтонского университета, где играл на позиции защитника.
«Я никогда раньше не делал такого с мужчиной. Я изучал его ягодицы, а потом посмотрел на его плечи, ноги, руки, линию челюсти. У него такая линия челюсти, что вам бы очень не повезло, если бы вы решили с ним подраться», — заявил президент со сцены.Впервые за эту неделю Трамп поделился подобной историей 12 октября на митинге в Огайо. Тогда он агитировал за самого Хастеда, который борется за место в Сенате с демократом Шерродом Брауном, а также поддерживал кандидата в губернаторы Вивека Рамасвами.
Во время предыдущего выступления президент также подчеркнул, что был впечатлён спортивным телосложением сенатора и решил рассмотреть его с головы до ног. Особое внимание он обратил на руки политика, сравнив их с клешнями.