Выяснилось, что Илон Маск лично предложил Трампу замедлить работу Starlink для ВСУ
Telegraph: Илон Маск лично предложил Трампу замедлить работу Starlink на Украине
Американский предприниматель и основатель компании SpaceX Илон Маск предложил президенту США Дональду Трампу замедлить работу спутниковой системы Starlink на Украине. Об этом сообщает The Telegraph со ссылкой на высокопоставленные источники.
В материале подчеркивается, что глава Белого дома согласился с идеей миллиардера. После одобрения Трампа Пентагон смог ограничить работу Starshield — военной версии Starlink. Украинские военные используют эту связь в том числе для управления беспилотниками. Отмечается, что Маск опасался негативной реакции европейских пользователей и пытался откреститься от замедления системы.
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«Starlink — это коммерческая служба, принадлежащая и контролируемая SpaceX. Использование Starlink ограничено гражданской или оборонительной деятельностью и не может быть использовано для наступательных действий, поскольку это было бы неуместно для коммерческой компании», — написал он в соцсети X.По словам Маска, решения по Starshield принимают американские военные и президент США. Однако Трамп заявил, что не ограничивал доступ Украины к услугам военной системы спутниковой связи. При этом источник The Telegraph утверждает, что ответственность за произошедшее лежит и на известном предпринимателе, и на американской администрации.