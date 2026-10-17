Выяснилось, что Илон Маск лично предложил Трампу замедлить работу Starlink для ВСУ

17 октября 2026, 01:23

Telegraph: Илон Маск лично предложил Трампу замедлить работу Starlink на Украине

Фото: iStock/rarrarorro

Американский предприниматель и основатель компании SpaceX Илон Маск предложил президенту США Дональду Трампу замедлить работу спутниковой системы Starlink на Украине. Об этом сообщает The Telegraph со ссылкой на высокопоставленные источники.





В материале подчеркивается, что глава Белого дома согласился с идеей миллиардера. После одобрения Трампа Пентагон смог ограничить работу Starshield — военной версии Starlink. Украинские военные используют эту связь в том числе для управления беспилотниками. Отмечается, что Маск опасался негативной реакции европейских пользователей и пытался откреститься от замедления системы.





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«Starlink — это коммерческая служба, принадлежащая и контролируемая SpaceX. Использование Starlink ограничено гражданской или оборонительной деятельностью и не может быть использовано для наступательных действий, поскольку это было бы неуместно для коммерческой компании», — написал он в соцсети X.