Трамп назвал Зеленского основателем бродячего цирка с Украины
Президент США Дональд Трамп сравнил Владимира Зеленского с американским шоуменом XIX века Финеасом Тейлором Барнумом, основателем знаменитого бродячего цирка. Его слова прозвучали в интервью телеканалу Newsmax.
По словам американского лидера, администрация его предшественника Джо Байдена передала Киеву колоссальные объемы вооружений, не потребовав ничего взамен. В своих заявлениях политик использует формулировку «Сонный Джо Байден потратил деньги нашей страны, выдавая Ф. Т. Барнуму (Зеленскому) с Украины миллиарды долларов».
Барнум (1810–1891) — одна из ключевых фигур американского шоу-бизнеса XIX века. Он прославился как создатель музея диковин в Нью-Йорке, организатор сенсационных выставок и сооснователь знаменитого цирка Barnum & Bailey, который впоследствии вошел в состав Ringling Bros. and Barnum & Bailey Circus. Барнум считается одним из родоначальников современного шоу-бизнеса и агрессивного PR, прославившись формулой «публике нужно зрелище».
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