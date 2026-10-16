Трамп назвал Зеленского основателем бродячего цирка с Украины

16 октября 2026, 06:59

Трамп сравнил Зеленского с основателем бродячего цирка Барнумом

Дональд Трамп ( Фото: www.whitehouse.gov)

Президент США Дональд Трамп сравнил Владимира Зеленского с американским шоуменом XIX века Финеасом Тейлором Барнумом, основателем знаменитого бродячего цирка. Его слова прозвучали в интервью телеканалу Newsmax.