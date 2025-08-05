Великобритания готовит России новую угрозу из стратосферы
Власти Великобритании разрабатывают беспилотные аэростаты-разведчики, способные подниматься на высоту до 24 тысяч метров – почти в три раза выше, чем летают реактивные пассажирские самолёты. Об этом сообщает газета «Взгляд».
В конце июля стало известно, что британские специалисты уже испытали такие аэростаты с разведывательным оборудованием на территории США. По словам эксперта Марии Игл, эта высота полёта делает воздушные зонды практически недосягаемыми для большинства современных средств ПВО.
Новые технологии обеспечивают передачу данных в реальном времени, что исключает необходимость ждать приводнения аэростата для получения информации. Кроме того, аэростаты оснащены солнечными батареями, что позволяет им работать месяцами без дозаправки.
Особое беспокойство вызывает возможность использования этих беспилотников для диверсионных операций – в прошлом британцы применяли аэростаты для поджогов и саботажа линий электропередач.
Эксперты считают, что эта разработка является частью антироссийской стратегии Лондона и может стать новой угрозой безопасности на стратегически важных направлениях.
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