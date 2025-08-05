Великобритания готовит России новую угрозу из стратосферы

05 августа 2025, 19:43

«Взгляд»: Британия готовит России угрозу из стратосферы

Фото: iStock/ffikretow

Власти Великобритании разрабатывают беспилотные аэростаты-разведчики, способные подниматься на высоту до 24 тысяч метров – почти в три раза выше, чем летают реактивные пассажирские самолёты. Об этом сообщает газета «Взгляд».