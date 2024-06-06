Стало известно, что Зеленский готовит Сырскому

Президент Украины Владимир Зеленский обвинит главкома Вооруженных сил Украины Александра Сырского в провалах на фронте и заменит другим генералом. Об этом сказал киевский политик Игорь Лапин в эфире YouTube-канала «Прямой».
«Начали атаковать Сырского. Это же не просто так. Я говорил, что мы можем потерять генерала Сырского и не получить политика Сырского. Он, конечно, пытался «ухаживать» за Зеленским, но, как я понимаю, номер не прошел. На него все равно будут вешать всех собак», — сказал Лапин.
Также он заявил, что на месте президента Украины Владимира Зеленского извинился бы перед бывшим главкомом Вооруженных сил Украины Валерием Залужным и попросил бы его вернуться в армию.
Ранее главком ВСУ Александр Сырский заявил о сложной обстановке для украинских военных почти на всех направлениях фронта из-за высокой интенсивности боевых действий. Он сообщил, что армия России ведёт активные боевые действия на Кураховском, Покровском, Купянском, Харьковском направлениях. При этом российские военные продолжают штурмовать Волчанск и ведут бои на подступах к Временному Яру. Также, по его словам, ВС РФ наступают и на других направлениях.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Дарья Осипова