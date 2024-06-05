Зеленский прибыл с рабочим визитом в Катар

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Катар с рабочим визитом для переговоров с эмиром страны шейхом Тамимом бин Хамадом Аль Тани. Об этом он сообщил в своём Telegram-канале.
По словам украинского лидера, в ходе переговоров они обсудят двусторонние вопросы в областях безопасности и экономики.
Зеленский также подчеркнул, что Катар принимал активное участи в организации Саммита мира, который состоится в Швейцарии. Страна должна стать на нём одним из голосов Ближнего Востока за глобальную продовольственную, ядерную и энергетическую безопасность.
Накануне президент Украины посетил Францию, где встретился с представителями ВПК.
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Зеленский также подчеркнул, что Катар принимал активное участи в организации Саммита мира, который состоится в Швейцарии. Страна должна стать на нём одним из голосов Ближнего Востока за глобальную продовольственную, ядерную и энергетическую безопасность.
Накануне президент Украины посетил Францию, где встретился с представителями ВПК.
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Анастасия Чинкова