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Президент Польши пообещал сделать польскую армию ведущей силой НАТО

Президент Польши Навроцкий пообещал сделать польскую армию ведущей силой НАТО
Фото: iStock/Kamila Kozioł

Избранный президент Польши Кароль Навроцкий пообещал сделать польскую армию ведущей силой НАТО. Об этом он заявил в своей инаугурационной речи. Трансляция доступна на YouTube-канале польского издания Goniec.



В своей речи новый глава государства акцентировал внимание на значимости взаимодействия Польши с международными организациями. Он сообщил, что страна станет «лидером в укреплении мощи, иммунитета и ответственности восточного фланга НАТО».

«Я буду стремиться к тому, чтобы польская армия была ведущей силой в НАТО», — пообещал Навроцкий.

Ранее сообщалось, что НАТО может разместить германо-нидерландский корпус в Эстонии. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Екатерина Коршунова

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