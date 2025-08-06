Президент Польши пообещал сделать польскую армию ведущей силой НАТО

06 августа 2025, 17:53

Президент Польши Навроцкий пообещал сделать польскую армию ведущей силой НАТО

Фото: iStock/Kamila Kozioł

Избранный президент Польши Кароль Навроцкий пообещал сделать польскую армию ведущей силой НАТО. Об этом он заявил в своей инаугурационной речи. Трансляция доступна на YouTube-канале польского издания Goniec.





В своей речи новый глава государства акцентировал внимание на значимости взаимодействия Польши с международными организациями. Он сообщил, что страна станет «лидером в укреплении мощи, иммунитета и ответственности восточного фланга НАТО».





«Я буду стремиться к тому, чтобы польская армия была ведущей силой в НАТО», — пообещал Навроцкий.