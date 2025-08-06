Президент Польши пообещал сделать польскую армию ведущей силой НАТО
Президент Польши Навроцкий пообещал сделать польскую армию ведущей силой НАТО
Избранный президент Польши Кароль Навроцкий пообещал сделать польскую армию ведущей силой НАТО. Об этом он заявил в своей инаугурационной речи. Трансляция доступна на YouTube-канале польского издания Goniec.
В своей речи новый глава государства акцентировал внимание на значимости взаимодействия Польши с международными организациями. Он сообщил, что страна станет «лидером в укреплении мощи, иммунитета и ответственности восточного фланга НАТО».
«Я буду стремиться к тому, чтобы польская армия была ведущей силой в НАТО», — пообещал Навроцкий.
Ранее сообщалось, что НАТО может разместить германо-нидерландский корпус в Эстонии. Подробнее читайте в материале «Радио 1».