«Я видел, как беспощадно воруют у народа»: продюсер Quest Pistols об украинской власти

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Продюсер групп «Грибы», Quest Pistols, и «Нервы» Юрий Бардаш прокомментировал заочно предъявленные СБУ обвинения. Об этом пишет RT.
По словам продюсера, он максимально рассказывал людям правду. Раскрывал украинцам глаза на то, что происходит. Он отметил, что каждый на его месте делал бы так.
По его словам, он почувствовал, что ему «надо стать тем самым рупором, который будет общаться с людьми».
Служба безопасности Украины (СБУ) заочно предъявила обвинения украинскому музыкальному продюсеру, певцу, основателю групп «Грибы» и Quest Pistols Юрию Бардашу. Напомним, что он покинул Украину после начала конфликта. В отношении Бардаша возбуждено уголовное дело сразу по четырём статьям, среди которых призыв к изменению конституционного строя.
Ранее сообщалось, что основатель группы Quest Pistols Юрий Бардаш получил гражданство России. Певец опубликовал фотографию, на которой стоит на фоне российского флага и держит в руке паспорт гражданина РФ. Он подчеркнул, что был крайне счастлив получить российский паспорт после двух лет проживания в Москвы.
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«Я, находясь в России, видя, как здесь с людьми ведёт себя руководство страны, пребываю в тихом шоке. На Украине я видел другое. Я видел Зеленского, как беспощадно воруют у народа, как страну превращают в ничто, в пыль, в разруху», — отметил Бардаш.
По его словам, он почувствовал, что ему «надо стать тем самым рупором, который будет общаться с людьми».
Служба безопасности Украины (СБУ) заочно предъявила обвинения украинскому музыкальному продюсеру, певцу, основателю групп «Грибы» и Quest Pistols Юрию Бардашу. Напомним, что он покинул Украину после начала конфликта. В отношении Бардаша возбуждено уголовное дело сразу по четырём статьям, среди которых призыв к изменению конституционного строя.
Ранее сообщалось, что основатель группы Quest Pistols Юрий Бардаш получил гражданство России. Певец опубликовал фотографию, на которой стоит на фоне российского флага и держит в руке паспорт гражданина РФ. Он подчеркнул, что был крайне счастлив получить российский паспорт после двух лет проживания в Москвы.
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Дарья Осипова