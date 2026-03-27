Лавров опроверг заявления о передаче Россией разведданных Ирану

27 марта 2026, 03:06

Сергей Лавров (Фото: Telegram-канал «Следком» @sledcom_press)

Москва не передаёт Ирану разведданные в его конфликте с США и Израилем. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил об этом в интервью французской телекомпании France Télévisions. Видео и полный текст его беседы с журналистами опубликовали в Telegram-канале «МИД России».





Говоря о ситуации на Ближнем Востоке, надо учитывать, что РФ прежде всего стремится защитить международное право. Лавров подчеркнул, что у России с Ираном есть соглашение о военно-техническом сотрудничестве, и страны являются стратегическими партнерами — об этом есть соответствующий межгосударственный договор.





«Это не скрывается. Это открытая информация. У меня не вызывает удивления то, что Иран их атакует», — отметил он.