Лавров опроверг заявления о передаче Россией разведданных Ирану
Москва не передаёт Ирану разведданные в его конфликте с США и Израилем. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил об этом в интервью французской телекомпании France Télévisions. Видео и полный текст его беседы с журналистами опубликовали в Telegram-канале «МИД России».
Говоря о ситуации на Ближнем Востоке, надо учитывать, что РФ прежде всего стремится защитить международное право. Лавров подчеркнул, что у России с Ираном есть соглашение о военно-техническом сотрудничестве, и страны являются стратегическими партнерами — об этом есть соответствующий межгосударственный договор.
Москва действительно поставляет определённые виды военной продукции Ирану. Однако обвинения в передаче разведывательных данных являются безосновательными. Глава МИД РФ обратил внимание на то, что координаты американских военных баз в странах Персидского залива известны всем в регионе.
«Это не скрывается. Это открытая информация. У меня не вызывает удивления то, что Иран их атакует», — отметил он.Ранее выяснилось, что Россия пересматривает логистику поставок энергоресурсов на фоне кризиса на Ближнем Востоке и намеревается в первую очередь ориентироваться на поставки в соседние страны, с которыми имеет общую границу.