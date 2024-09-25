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«Ядерный удар»: стала известна возможная реакция России на агрессию против Белоруссии

Путин заявил о праве России применить ядерное оружие при агрессии против Белоруссии
25 сентября 2024, 21:00
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин заявил, что Россия оставляет за собой право на применение ядерного оружия при агрессии против Белоруссии, так как она является частью Союзного государства. С этими словами он выступил на заседании Совета безопасности РФ, сообщает ТАСС.


«Оставляем за собой право применить ядерное оружие в случае агрессии против России и Белоруссии как участника Союзного государства», — подчеркнул глава государства.
Ранее Владимир Путин сообщал, что Россия может рассмотреть применение ядерного оружия в случае получения достоверных сведений о массированной атаке средств воздушно-космического нападения, включая ракеты и беспилотники, и при пересечении ими госграницы РФ.

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#рф
Путин предложил внести изменения в ядерную доктрину России
Путин предложил внести изменения в условия применения ядерного оружия
25 сентября 2024, 21:00

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин предложил внести изменения в определения условий применения ядерного оружия. Об этом глава государства заявил в ходе заседания постоянного совещания Совбеза РФ по ядерному сдерживанию.
Отмечается, что в проекте «Основ государственной политики в области ядерного сдерживания» расширили перечень стран и военных союзов, в отношении которых проводится ядерное сдерживание. Также дополнен список военных угроз, для нейтрализации которых выполняются «мероприятия ядерного сдерживания».

Путин обратил особое внимание на то, что в обновлённом документе агрессия против России со стороны неядерного государства, но с участием или при поддержке ядерной державы будет рассматриваться как их совместное нападение на Россию.

Кроме того, в документе указано, что Россия может применить ядерное оружие после получения достоверных сведений о массированной атаке в сторону РФ и пересечении её границы ракетами, беспилотниками, авиацией и иными средствами.

Также Россия оставила за собой право применить ядерное оружие в случае агрессии в отношении Белоруссии как участника Союзного государства.

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Кремль: заседание Совбеза РФ по ядерному сдерживанию проведут в ближайшее время
#владимир путин
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#ядерное оружие
#нападение
#право
#удар
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Россия рассмотрит ядерный удар как ответ на крупную воздушную атаку, заявил Путин
Путин: РФ рассмотрит ядерный удар как ответ на массированную воздушную атаку
25 сентября 2024, 20:27

Фото: сайт Кремля

Россия может рассмотреть применение ядерного оружия в случае получения достоверных сведений о массированной атаке средств воздушно-космического нападения, включая ракеты и беспилотники, и при пересечении ими госграницы РФ. Об этом заявил президент страны Владимир Путин в ходе заседания постоянного совещания Совбеза по ядерному сдерживанию.
В ходе заседания глава государства предложил обсудить вопрос обновления основ госполитики в области ядерного сдерживания.

Путин заявил, что в настоящее время чётко фиксируются условия для перехода России к применению ядерного оружия. Такая возможность будет рассматриваться при условии получения достоверных данных о массированном старте ракет, беспилотников, авиации, гиперзвуковых и иных типов летательного оружия и пересечении ими государственной границы России.

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#россия
#владимир путин
#ядерное оружие
#атака
#совбез
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«Мифотворчество и ложь»: Захарова о предложениях Запада и Зеленского по «переговорам»
Захарова назвала мифотворчеством предложения Запада и Зеленского о «переговорах»
25 сентября 2024, 20:18

Фото: сайт МИД РФ

Все якобы мирные инициативы Запада и президента Украины Владимира Зеленского о проведении переговоров являются мифотворчеством и ложью. С таким заявлением выступила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире телеканала «Россия 1».
Дипломат подчеркнула, что все разговоры о проведении выборов на самом деле являются «подзуживанием к продолжению бойни». Она призвала не называть переговорами то, что на деле является мифом и ложью.

Также Захарова обратила внимание на то, что переговоры предполагают учитывание позиций обеих строн, которые излагаются в рамках взаимоуважительных отношений, через компромисс и использование права. Это совершенно не подходит под то, что сейчас делает Киев и его западные союзники.

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#владимир зеленский
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#россия
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Путин: Россия всегда стремилась не допустить распространения ядерного оружия
25 сентября 2024, 19:57

Фото: сайт Кремля

Россия всегда стремилась не допустить распространения ядерного вооружения и его компонентов. Об этом заявил российский президент Владимир Путин в ходе заседания постоянного совещания Совбеза РФ по ядерному сдерживанию.
Глава государства отметил, что Москва всегда с полной ответственностью подходит к таким вопросам, осознавая всю силу этого оружия.

Также Россия стремится укрепить международно-правовую базу глобальной стабильности и не допустить распространения такого вида оружия и его компонентов.

В заседании Совбеза, помимо прочих, принимают участие министр финансов Антон Силуанов, глава внешней разведки Сергей Нарышкин и руководитель «Росатома» Алексей Лихачев.

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#владимир путин
#россия
#ядерное оружие
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Кремль: заседание Совбеза РФ по ядерному сдерживанию проведут в ближайшее время
25 сентября 2024, 19:56

Фото: телеграм-канал Кремля

Заседание постоянного совещания Совета Безопасности РФ проведут в ближайшее время, участники уже собрались. Об этом сообщил Кремль в своем телеграм-канале. Судя по прикрепленному фото, в нем поучаствуют министр финансов Антон Силуанов, глава внешней разведки Сергей Нарышкин и руководитель «Росатома» Алексей Лихачев.
«В ближайшее время в Кремле начнётся заседание постоянного совещания Совета Безопасности по ядерному сдерживанию. Участники заседания уже собрались», — говорится в сообщении.
Напомним, Совет безопасности РФ — конституционный государственный и консультативно-совещательный орган при президенте России. Он появился 5 марта 1992 года, его предшественником можно считать Совбез СССР. Он осуществляет подготовку решений президента по вопросам обеспечения безопасности, военного строительства, организации обороны, военно-технического сотрудничества с иностранными государствами, а также по вопросам, связанным с защитой конституционного строя, независимости и территориальной целостности РФ.

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#заседание
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#совбез
#рф
#кремль
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США расследуют дело о расходовании средств налогоплательщиков на визит Зеленского
США расследуют дело о расходовании средств на визит Зеленского в Пенсильванию
25 сентября 2024, 19:52

Комитет по надзору Конгресса США инициировал проведение расследования по расходованию средств налогоплательщиков на визит президента Украины Владимира Зеленского в Пенсильванию. Об этом сообщается в заявлении комитета нижней палаты.
Отмечается, что председатель комитета Джеймс Комер в среду начинает расследование в отношении администрации президента США Джо Байдена и вице-президента Камалы Харрис, которая использовала средства американских налогоплательщиков для визита Зеленского в Пенсильванию. Туда он отправился, чтобы принять участие в предвыборной кампании Харрис перед выборами президента США.

​По итогам расследования администрацию Байдена и Харрис могут признать виновной в превышении полномочий и неправомерном расходовании ​денежных средств, полученных от налогов граждан США.

Ранее журнал Federalist писал, что в США заподозрили украинского лидера во вмешательстве в проведение ​выборов после его предполагаемой поддержки Харрис в ходе посещения завода боеприпасов в Пенсильвании.

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#сша
#владимир зеленский
#налоги
#расследование
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Блинкен находится в зале в ходе выступления Лаврова на совещании глав МИД G20
25 сентября 2024, 19:11

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Госсекретарь США Энтони Блинкен присутствует в зале в ходе выступления министра иностранных дел России Сергея Лавров на совещании главы МИД G20.
Отмечается, что Блинкен зашёл в зал и занял свой место сразу же после начала выступления Лаврова. Также они сидят практически напротив друг друга.

Напомним, что Сергей Лавров вместе с официальным представителем МИД России Марией Захаровой в настоящий момент находится в США. Они принимают участие в мероприятиях недели высокого уровня Генассамблеи ООН. Также там присутствует президент Украины Владимир Зеленский.

Напомним также, что Блинкен выступает за снятие ограничений для ВСУ на использование западного дальнобойного оружия для нанесения ударов по территории России.

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Парижская прокуратура хотела 20 миллионов евро за освобождение Дурова
Monde: прокуратура Парижа требовала залог за освобождение Дурова в 20 млн евро
25 сентября 2024, 18:58

Фото: iStock/Sittipol Sukuna

Прокуратура Парижа снизила залог за освобождение основателя мессенджера Telegram Павла Дурова под судебный контроль после предъявления обвинений. Об этом сообщает местная газета Le Monde.
Отмечается, что ранее парижская прокуратура потребовала назначить залог в размере 20 миллионов евро, который сопровождался бы стандартными мерами судебного контроля, такими как регулярный приход в комиссариат, обязательство оставаться на территории Франции и уведомление в случае смены места жительства. Однако позднее суд постановил снизить сумму в четыре раза, до пять миллионов евро.

Газета пишет, что сумма залога на фоне состояния предпринимателя выглядит незначительной. Хотя нет чёткой оценки заработка Дурова.

При этом сам бизнесмен во время задержания в конце августа заявил, что его зарплата составляет всего один дирхам ОАЭ (примерно 25 рублей), однако его личное финансовое состояние оценивается от девяти до 15,5 миллиарда долларов.

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#париж
#франция
#прокуратура
#суд
#задержание
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В Германии назвали стоимость операции по подрыву «Северных потоков»
Spiegel: операция по подрыву «Северных потоков» обошлась почти в $300 тыс
25 сентября 2024, 18:51

Фото: iStock/Dragan Mihajlovic

Операция по подрыву российских газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» обошлась почти в 300 тысяч долларов. Об этом информирует Spiegel.
Уточняется, что выполняли данную операцию в основном гражданские лица. Согласно информации источника, на тот момент план по выполнению одобрил главком ВСУ Валерий Залужный.

Примечательно, что президент Украины Владимир Зеленский якобы не знал об этой диверсии. Ее финансирование велось на деньги частных инвесторов.

Напомним, взрывы на «Северных потоках» произошли на участке в Балтийском море в ночь на 26 сентября 2022 года. Всего произошло три взрыва. Спустя некоторое время издание Wall Street Journal опубликовало данные о том, что в мае 2022 года у нескольких высокопоставленных украинских военнослужащих и бизнесменов якобы возникла идея уничтожить «Северные потоки».

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