«Ядерный удар»: стала известна возможная реакция России на агрессию против Белоруссии

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Президент России Владимир Путин заявил, что Россия оставляет за собой право на применение ядерного оружия при агрессии против Белоруссии, так как она является частью Союзного государства. С этими словами он выступил на заседании Совета безопасности РФ, сообщает ТАСС.
«Оставляем за собой право применить ядерное оружие в случае агрессии против России и Белоруссии как участника Союзного государства», — подчеркнул глава государства.Ранее Владимир Путин сообщал, что Россия может рассмотреть применение ядерного оружия в случае получения достоверных сведений о массированной атаке средств воздушно-космического нападения, включая ракеты и беспилотники, и при пересечении ими госграницы РФ.
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