Кимаковский сообщил об успехах ВС РФ в ДНР
Российские войска разобщили группировку ВСУ на Краснолиманском направлении, сообщил ТАСС советник главы Донецкой народной республики Игорь Кимаковский.
По его словам, это произошло в районе населённого пункта Шандриголово: бойцы российских сил вышли к трассе между Новоселовкой и Дерилово. Ранее, 24 августа, глава ДНР Денис Пушилин заявлял, что подразделения ВС РФ расширяют зону контроля на Краснолиманском направлении и в районах Торского и Шандриголово идут «достаточно ожесточённые бои».
29 августа Кимаковский также сообщил, что на этом направлении был уничтожен «ударный кулак» бойцов группировки «Азов»*.
По его данным, в результате работы российских операторов беспилотников были уничтожены восемь единиц западной бронетехники и около 50 украинских военнослужащих.
*Запрещенная в России террористическая организация
