Япония добивается возобновления безвизовых поездок своих граждан на Курилы
Токио проводит работу по возобновлению посещения гражданами Японии Южных Курил без оформления виз. Такое заявление сделали в посольстве страны в Москве.
По данным «Известий», речь идет о поездках, в рамках которых запланированы посещения могил родственников, похороненных на территории южных Курил.
«Мы намерены, в частности, настойчиво продолжать усилия для того, чтобы добиваться от российской стороны скорейшего возобновления посещения могил на данных островах с сугубо гуманитарной точки зрения», — заявили в диппредставительстве.
Напомним, ранее такая программа уже существовала, однако её приостановили из-за пандемии COVID-19. В 2022 году Япония ввела против России санкции после начала спецоперации на Украине. В ответ Москва Тогда Москва прекратила «свободные посещения» и обмены с жителями четырех Южных Курильских островов.
Тем временем первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в разговоре с изданием «Абзац» отметил, что безвизовый режим для японцев, которые хотят посещать могилы родственников на Южных Курилах, возможен, однако сначала страна должна прекратить русофобскую риторику.
«Это желание правильное, но все действия должны быть адекватными. Если японцы готовы к смягчению своей политики, то и мы будем поступать так же. Мы не хотим препятствовать японским гражданам посещать Курильские острова и Сахалин. Однако действия русофобского характера должны быть прекращены», — подчеркнул Чепа.