Япония добивается возобновления безвизовых поездок своих граждан на Курилы

16 сентября 2026, 11:37

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Токио проводит работу по возобновлению посещения гражданами Японии Южных Курил без оформления виз. Такое заявление сделали в посольстве страны в Москве.





По данным «Известий», речь идет о поездках, в рамках которых запланированы посещения могил родственников, похороненных на территории южных Курил.





«Мы намерены, в частности, настойчиво продолжать усилия для того, чтобы добиваться от российской стороны скорейшего возобновления посещения могил на данных островах с сугубо гуманитарной точки зрения», — заявили в диппредставительстве.

«Это желание правильное, но все действия должны быть адекватными. Если японцы готовы к смягчению своей политики, то и мы будем поступать так же. Мы не хотим препятствовать японским гражданам посещать Курильские острова и Сахалин. Однако действия русофобского характера должны быть прекращены», — подчеркнул Чепа.