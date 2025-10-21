Правительство Японии во главе с Сигэру Исибой ушло в отставку в полном составе

21 октября 2025, 06:58

Фото: iStock/AlxeyPnferov

Правительство Японии во главе с премьер-министром Сигэру Исибой подало в отставку в полном составе накануне выборов нового главы кабинета министров. Об этом сообщил телеканал NHK.





Сигэру Исиба занимал пост премьер-министра Японии чуть более года. Ранее он принес извинения гражданам за внезапное объявление об отставке, однако пояснил, что сделал это не без причины. Он пояснил, что правящей партии требуется обновление.



Уход Исибы с должности произошел за день до голосования в нижней палате парламента Японии, запланированного на 21 октября.



