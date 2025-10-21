Правительство Японии во главе с Сигэру Исибой ушло в отставку в полном составе
Правительство Японии во главе с премьер-министром Сигэру Исибой подало в отставку в полном составе накануне выборов нового главы кабинета министров. Об этом сообщил телеканал NHK.
Сигэру Исиба занимал пост премьер-министра Японии чуть более года. Ранее он принес извинения гражданам за внезапное объявление об отставке, однако пояснил, что сделал это не без причины. Он пояснил, что правящей партии требуется обновление.
Уход Исибы с должности произошел за день до голосования в нижней палате парламента Японии, запланированного на 21 октября.
Либерально-демократическая партия (ЛДП) Японии и «Общество обновления Японии» договорились о создании новой коалиции, чтобы обеспечить необходимую парламентскую поддержку для избрания лидера ЛДП Санаэ Такаити.
Это решение увеличивает шансы Такаити стать первой женщиной в истории ее страны, которая окажется на посту премьер-министра.