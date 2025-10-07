В Китае назвали Японию «главной угрозой для США»
Япония стала главной угрозой для США в военном и экономическом плане. Как пишет китайское издание Sohu, Токио незаметно «обошел» по этим критериям Москву и Пекин.
Авторы статьи отмечают, что Япония много лет находилась под покровительством США. Однако в то же время, по их наблюдениям, островное государство самостоятельно наращивало силы. В частности, это привело к существенному усилению флота.
В материале говорится, что страна стала одним из мировых лидеров во многих сферах. Например, в производстве чипов и полупроводников.
Ранее сообщалось, что премьер-министром Японии впервые в истории страны может стать женщина.
