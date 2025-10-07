Достижения.рф

В Китае назвали Японию «главной угрозой для США»

Sohu: Япония незаметно обошла РФ и КНР, став главной угрозой для США
Фото: iStock/AlxeyPnferov

Япония стала главной угрозой для США в военном и экономическом плане. Как пишет китайское издание Sohu, Токио незаметно «обошел» по этим критериям Москву и Пекин.



Авторы статьи отмечают, что Япония много лет находилась под покровительством США. Однако в то же время, по их наблюдениям, островное государство самостоятельно наращивало силы. В частности, это привело к существенному усилению флота.

В материале говорится, что страна стала одним из мировых лидеров во многих сферах. Например, в производстве чипов и полупроводников.

Ранее сообщалось, что премьер-министром Японии впервые в истории страны может стать женщина.

Лидия Пономарева

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0