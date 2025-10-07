В Китае назвали Японию «главной угрозой для США»

07 октября 2025, 09:12

Sohu: Япония незаметно обошла РФ и КНР, став главной угрозой для США

Фото: iStock/AlxeyPnferov

Япония стала главной угрозой для США в военном и экономическом плане. Как пишет китайское издание Sohu, Токио незаметно «обошел» по этим критериям Москву и Пекин.