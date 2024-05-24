Япония внесла в санкционные списки девять организаций из России

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Япония внесла в санкционные списки 9 компаний и одно частное лицо из РФ, а также две компании, которые якобы связанные с Россией и Белоруссией. Об этом сказано в пресс-релизе Минфина и МИД страны.
«Касаемо приобретения Россией вооружения из Северной Кореи Япония полагает, что это нарушает соответствующие положения резолюций СБ ООН, которые полностью запрещают передачу вооружения и сопутствующих материалов из или в Северную Корею. Данный шаг подлежит осуждению, как способствующий к дальнейшему ухудшению ситуации на Украине», — указано в документе.Под санкции попал гендиректор государственной авиакомпании «224-й лётный отряд» Владимир Михейчик. Авиакомпанию также внесли в санкционные перечни вместе с полигоном Ашулук и командованием военно-транспортной авиации РФ.
Если у вышеуказанных компаний и частных лиц буду обнаружены активы в Японии, они будут заморожены. Также теперь для осуществления платежей указанным юридическим и физическим лицам требуется специальное разрешение японских властей.
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Алина Юрчак