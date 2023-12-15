Япония ввела санкции против Москальковой и ещё 34 россиян

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Правительство Японии вводит персональные санкции, подразумевающие заморозку активов в случае обнаружения, против уполномоченного по правам человека в России Татьяны Москальковой.
Также в списке замминистра обороны страны Татьяна Шевцова и ещё 33 россиян. Рестрикции коснутся 43 общественных, исследовательских, а также промышленных организаций. Об этом сообщает МИД Японии.
Персональные санкции коснулись некоторых представителей военного командования. К примеру, генерал-полковника, начальника Главного штаба Сухопутных войск ВС РФ Александра Лапина, генерал-полковника Сергея Кузовлева.
Японское правительство ввело санкции против заместителя премьер-министра Республики Татарстан Лейлы Фазлеевой.
В отдельный список, связанный с Крымом и новыми регионами, включили 16 человек. В список организаций, чьи активы могут заморозить в случае обнаружения, внесли Юнармию, Федеральный исследовательский центр Институт прикладной физики имени А.В. Гапонова-Грехова Российской академии наук.
Ранее Япония и Россия пришли к договору о квотах на ведение взаимного промысла в 200-мильных исключительных экономзонах двух стран в 2024 году, сократив данный объём по сравнению с 2023 годом, сообщает Управление рыболовства Японии.
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Персональные санкции коснулись некоторых представителей военного командования. К примеру, генерал-полковника, начальника Главного штаба Сухопутных войск ВС РФ Александра Лапина, генерал-полковника Сергея Кузовлева.
В отдельный список, связанный с Крымом и новыми регионами, включили 16 человек. В список организаций, чьи активы могут заморозить в случае обнаружения, внесли Юнармию, Федеральный исследовательский центр Институт прикладной физики имени А.В. Гапонова-Грехова Российской академии наук.
Ранее Япония и Россия пришли к договору о квотах на ведение взаимного промысла в 200-мильных исключительных экономзонах двух стран в 2024 году, сократив данный объём по сравнению с 2023 годом, сообщает Управление рыболовства Японии.
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Мария Фирсова