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Япония ввела санкции против Москальковой и ещё 34 россиян

15 декабря 2023, 08:56
Фото: istockphoto/blew_i

Фото: istockphoto/blew_i

Правительство Японии вводит персональные санкции, подразумевающие заморозку активов в случае обнаружения, против уполномоченного по правам человека в России Татьяны Москальковой.
Также в списке замминистра обороны страны Татьяна Шевцова и ещё 33 россиян. Рестрикции коснутся 43 общественных, исследовательских, а также промышленных организаций. Об этом сообщает МИД Японии.

Персональные санкции коснулись некоторых представителей военного командования. К примеру, генерал-полковника, начальника Главного штаба Сухопутных войск ВС РФ Александра Лапина, генерал-полковника Сергея Кузовлева.


Японское правительство ввело санкции против заместителя премьер-министра Республики Татарстан Лейлы Фазлеевой.

В отдельный список, связанный с Крымом и новыми регионами, включили 16 человек. В список организаций, чьи активы могут заморозить в случае обнаружения, внесли Юнармию, Федеральный исследовательский центр Институт прикладной физики имени А.В. Гапонова-Грехова Российской академии наук.

Ранее Япония и Россия пришли к договору о квотах на ведение взаимного промысла в 200-мильных исключительных экономзонах двух стран в 2024 году, сократив данный объём по сравнению с 2023 годом, сообщает Управление рыболовства Японии.

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#япония
#россия
#политика
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Шольц предложил Орбану «сходить за кофе» из-за разногласий по Украине
Politico: Шольц попросил Орбана сходить за кофе, чтобы разрешить спор по Украине
15 декабря 2023, 09:21

Фото: РИА Новости / Стрингер

Канцлер Германии Олаф Шольц предложил премьер-министру Венгрии Виктору Орбану выйти из помещения, где главы стран Евросоюза голосовали по началу переговоров о присоединении Киева к организации. Об этом пишет Politico.

В материале издания пишут, что примерно спустя 3 часа после дискуссий, зашедших в тупик, канцлер Германии предложил венгерскому премьер-министру отлучиться за кофе.  

«Возможно, вы возьмете кофе и выпьете его за пределами комнаты», — цитирует издание Шольца. 
Как считает немецкий канцлер, это позволило бы руководителям 26 европейских стран принять решение в пользу начала переговоров с Украиной, а венгерский лидер при этом сможет сказать, что не голосовал «за».

Ранее сообщалось, что Венгрия решила заблокировать финансовую помощь Украине на 50 миллиардов евро. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#олаф шольц
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Венгрия решила заблокировать финансовую помощь Украине на 50 миллиардов евро
Орбан сообщил о блокировке финансовой помощи Украине на €50 млрд
15 декабря 2023, 07:05

Фото: istock / rarrarorro

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на своей странице в соцсети X (ранее Twitter) сообщил, что наложил вето на решение по долгосрочной программе бюджетной помощи Украине на сумму 50 млрд евро.

«Итог ночной смены: вето на дополнительные деньги Украине, вето на пересмотр многолетнего бюджета», — заявил Орбан.
Политик отметил, что этот вопрос будет снова выносится на осуждение на следующем саммите Европейского союза после доработки.

Ранее Орбан заявил, что Венгрия осуждает решение ЕС о начале переговоров с Украиной о вступлении в объединение и оказывается в этом принимать участие. Подробно ознакомиться с этим можно в нашем материале.

Кроме того, он отметил, что президента РФ Владимира Путина не беспокоит отсутствие встреч с западными коллегами.

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#евро
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#венгрия
#евросоюз
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«Известия»: В плену ХАМАС до сих пор остаются трое россиян
15 декабря 2023, 06:04

Фото: iStock/Vladimir_Gnedin

На территории сектора Газа в плену ХАМАС остаются трое россиян, у которых также есть израильское гражданство. Об этом сообщил «Известиям» советник офиса премьер-министра Израиля Дмитрий Гендельман.
Речь идет об Александре Труфанове, Андрее Козлове и Александре Лобанове. При этом, по данным источника в армейских структурах еврейского государства, они не числятся как кадровые военнослужащие Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). 

Более 1050 россиян и членов их семей удалось эвакуировать из сектора Газа через КПП «Рафах» и доставить в Россию с момента начала вывода заложников в Египет. Об этом ранее сообщили в МИД РФ. Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что последняя на данный момент группа граждан России и их родственников-палестинцев прибыла спецрейсом МЧС в Москву 10 декабря. В этот день в Москву приехали 100 человек.

В МИД добавили, что российские дипмиссии в египетском Каире, израильском Тель-Авиве и палестинской Рамалле вместе с подразделениями МИД, МЧС и других российских ведомств продолжают делать всё возможное для скорейшего завершения эвакуации россиян из анклава.

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#хамас
#плен
#израиль
#россияне
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В Китае заявили о потенциале укрепления торгового сотрудничества с США
Си Цзиньпин заявил о потенциале укрепления торгового сотрудничества с США
15 декабря 2023, 05:53

Фото: iStock/awdebenham

Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что США и Китай обладают большим потенциалом и многообещающими перспективами по укреплению торгово-экономического сотрудничества. Об этом пишет РИА Новости.
Си Цзиньпин 15 декабря по случаю 50-летия создания Американо-китайского делового совета направил поздравительную телеграмму.

«Китай и США обладают огромным потенциалом, широким пространством и многообещающими перспективами для укрепления экономического и торгового сотрудничества», — цитирует агентство текст телеграммы, распространённый китайским Центральным телевидением.

Китайский лидер отметил, что модернизация в стиле КНР открывает больше возможностей всем мировым компаниям, включая компании из США.

Он добавил, что Пекин готов вместе с Вашингтоном способствовать здоровому, стабильному и устойчивому развитию китайско-американских отношений в соответствии с принципами взаимного уважения, мирного сосуществования и взаимовыгодного сотрудничества.

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#сша
#китай
#компании
#модернизация
#лидер
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РИА Новости: Япония приняла новый пакет антироссийских санкций
15 декабря 2023, 05:38

Фото: iStock/Oleksii_Liskonih

Япония ввела новый пакет санкций против 57 компаний из России, 27 из Белоруссии, а также из ОАЭ, Армении, Сирии и Узбекистана. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на японское Министерство экономики.
Страна восходящего Солнца с 1 января 2024 года также введёт запрет на импорт из России непромышленных алмазов.

Кроме того, Япония вводит санкции (включая заморозку активов)против 35 физических лиц и 43 организаций из РФ. Под санкции среди прочих попали Уральский завод гражданской авиации, ЦНИИ «Буревестник», Казанский пороховой завод, «Восточная верфь».

Ранее в японском МИД заявили, что с января 2024 года японская сторона в соответствии с договоренностями на уровне G7 введёт меры, ограничивающие импорт алмазов из России.

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#россия
#япония
#санкции
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Зеленского в последний момент не пустили на саммит ЕС
Politico: Зеленского в последний момент не пустили на саммит ЕС
15 декабря 2023, 04:55

Фото: РИА Новости

Президент Украины Владимир Зеленский планировал посетить саммит Совета ЕС в Брюсселе лично, однако за сутки до мероприятия его визит отменили.
«В преддверии встречи в Брюсселе ходили слухи, что Зеленский лично присоединится к саммиту ЕС сегодня. Но этот план был сорван в среду, поскольку исход встречи, особенно по вопросу будущего вступления Украины в ЕС, остается неопределенным», — пишет Politico.

В итоге украинский лидер обратился к главам европейских стран по видеосвязи. В ходе своей речи Зеленский призвал европейских лидеров к решительности, подчеркнув, что этот саммит «войдет в историю».

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#украина
#саммит
#лидер
#ес
#зеленский
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Гайана и Венесуэла договорились не применять силу в споре по Эссекибо
15 декабря 2023, 04:53

Фото: iStock/Aoraee

Власти двух латиноамериканских стран — Гайаны и Венесуэлы — договорились ни при каких обстоятельствах не применять силу в ходе территориального спора по району Эссекибо. Об этом 15 декабря пишет РИА Новости.
Приоритетным вопросом в текущей ситуации вокруг территории Эссекибо видится снижение напряженности, а также шаги по укреплению доверия между правительствами двух южноамериканских стран, сообщила ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она подчеркнула, что разрешение спорной ситуации лежит исключительно в плоскости венесуэльско-гайанских отношений и выразила надежду на мирное урегулирование всех неоднозначных вопросов завершится в добрососедском ключе.

Ранее на референдуме венесуэльцы поддержали решение включить эту территорию, богатую полезными ископаемыми (нефть, золото, алмазы), в состав своей страны.

Непрекращающийся территориальный спор между Венесуэлой и Гайаной тянется еще с начала XIX века. Яблоком раздора между двумя государствами стала часть территории Гайаны в районе реки Эссекибо. Эти земли богаты полезными ископаемыми, в том числе золотом и алмазами. На картах Венесуэлы эти территории обычно заштриховываются как спорные.

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#мид рф
#страны
#мария захарова
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Мать Илона Маска заявила, что Байден мешает её сыну делать мир лучше
15 декабря 2023, 04:06

Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив

Мать владельца SpaceX и Tesla Мэй Маск заявила, что президент США Джо Байден мешает её сыну Илону Маску делать мир лучше. Об этом она написала в соцсети Х.
«Я мать Илона Маска. Его цель — сделать мир лучше. Президент США хочет остановить его. Люди в других странах гордятся Илоном и не понимают мотивов президента США», — говорится в публикации.

Таким образом  Мэй Маск прокомментировала слова члена FCC Брендана Карра о том, ​что Джо Байден готов прибегнуть ​к различным мерам для слежки за Илоном Маском.

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#сша
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#байден
#джо байден
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РИА Новости: Белый дом заявил, что дни лидера ХАМАС в Газе Яхъи Синвара сочтены
15 декабря 2023, 04:00

Фото: iStock/zefart

Дни лидера ХАМАС в секторе Газа Яхьи Синвара сочтены, пишет РИА Новости со ссылкой на неназванного, но высокопоставленного представителя Белого дома.
«Я думаю, что можно с уверенностью говорить, что дни Яхьи Синвара, как военного лидера ХАМАС, сочтены. Я также думаю, что неважно, сколько времени это займет… Правосудие свершится», — заявил представитель вашингтонской администрации.

Ранее сообщалось, что лидер палестинского движения ХАМАС в секторе Газа Яхья Синвар отказался участвовать в переговорах с Израилем после действий армии страны в больнице «Аш-Шифа» в анклаве. 

Напоминаем, 7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».


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#белый дом
#сектор газа
#хамас
#израиль
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