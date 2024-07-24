Япония заявила протест России из-за введённых санкций

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Япония заявила протест России из-за введения «абсолютно неприемлемых» санкций против японских граждан. Об этом в ходе пресс-конференции заявил генсек правительства Японии Ёсимаса Хаяси.
Он подчеркнул, что такие меры значительно ограничивают законную деятельность японских компаний.
Также Хаяси напомнил, что Россия ранее назвала эти санкции ответом на меры, принятые Японией. Однако, уточнил Хаяси, введённые Токио ограничения против Москвы вызваны конфликтом на Украине.
Кроме того, генсек кабмина заявил, что Япония продолжить принимать меры для защиты своих компаний в России.
Политик добавил, что в среду, 24 июля, правительство страны направило протест России в связи с введёнными ограничениями.
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Также Хаяси напомнил, что Россия ранее назвала эти санкции ответом на меры, принятые Японией. Однако, уточнил Хаяси, введённые Токио ограничения против Москвы вызваны конфликтом на Украине.
Кроме того, генсек кабмина заявил, что Япония продолжить принимать меры для защиты своих компаний в России.
Политик добавил, что в среду, 24 июля, правительство страны направило протест России в связи с введёнными ограничениями.
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Анастасия Чинкова