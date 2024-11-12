Японский кабмин сохраняет курс на мирный договор с Россией

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В кабмине Японии заявили о сохранении курса на «решение проблемы принадлежности островов» юга Курил и мирный договор, заявил руководитель внешнеполитического ведомства страны Такэси Ивая, пишет ТАСС.
«Политика Японии не изменилась. В отношении «северных территорий» (так в Японии называют южную часть Курил - прим. ред.) мы будем сохранять курс на решение проблемы принадлежности четырех северных островов и заключение мирного договора», — прокомментировал министр.Разногласия по югу Курил являются основным препятствием на пути к выработке соглашения. Переговоры проводились с середины XX века по итогам Второй мировой.
Когда война закончилась архипелаг включили в состав СССР. Российский МИД неоднократно говорил, что независимость РФ над данными территориями не подлежит сомнению и оформлена в международно-правовом плане.
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