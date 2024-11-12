Японский кабмин сохраняет курс на мирный договор с Россией

Победившего на выборах президента в США Дональда Трампа заинтересовал в «плане победы» Владимира Зеленского пункт о доступе к ресурсам и замене части сил США в Европе украинскими. Об этом пишет газета Financial Times со ссылкой на украинских и европейских чиновников.