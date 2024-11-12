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Японский кабмин сохраняет курс на мирный договор с Россией

Фото: istockphoto/Oleksii Liskonih

Фото: istockphoto/Oleksii Liskonih

В кабмине Японии заявили о сохранении курса на «решение проблемы принадлежности островов» юга Курил и мирный договор, заявил руководитель внешнеполитического ведомства страны Такэси Ивая, пишет ТАСС.
«Политика Японии не изменилась. В отношении «северных территорий» (так в Японии называют южную часть Курил - прим. ред.) мы будем сохранять курс на решение проблемы принадлежности четырех северных островов и заключение мирного договора», — прокомментировал министр.
Разногласия по югу Курил являются основным препятствием на пути к выработке соглашения. Переговоры проводились с середины XX века по итогам Второй мировой.



Когда война закончилась архипелаг включили в состав СССР. Российский МИД неоднократно говорил, что независимость РФ над данными территориями не подлежит сомнению и оформлена в международно-правовом плане.

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#новости
#договор
Трампа заинтересовали некоторые пункты из «плана победы» Зеленского
FT: Трампа в «плане победы» Зеленского заинтересовал пункт о доступе к ресурсам
12 ноября 2024, 11:28

Фото: iStock/Yaraslau Mikheyeu

Победившего на выборах президента в США Дональда Трампа заинтересовал в «плане победы» Владимира Зеленского пункт о доступе к ресурсам и замене части сил США в Европе украинскими. Об этом пишет газета Financial Times со ссылкой на украинских и европейских чиновников.
По данным издания, Украина намеренно подгоняет «план победы» под интересы будущей администрации Трампа, допуская доступ к сырью и развертывание войск в попытке повлиять на политика. Источники издания утверждают, что союзники Украины в Европе и США посоветовали украинскому руководству, как правильно сформулировать предложения, которые смогли бы повлиять на тесное сотрудничество с Киевом.

«Две идеи были изложены в «плане победы» Зеленского, имея в виду именно Трампа. Позднее эти предложения были представлены Трампу, когда (Зеленский) встретился с ним в Нью-Йорке в сентябре. Трампа заинтересовали оба пункта», — говорится в статье.

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Ратифицирован договор о партнерстве России и КНДР
Путин подписал договор о стратегическом партнёрстве между РФ и КНДР
12 ноября 2024, 11:25

Фото: iStock/Tomas Ragina

Президент Владимир Путин подписал Федеральный закон «О ратификации Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Российской Федерацией и Корейской Народно-Демократической Республикой».
19 июня — во время визита Путина в Пхеньян главами государств был договор о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве между Российской Федерацией и КНДР. Данный документ стал заменой подписанного в феврале 2000 года базового Договора о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве между странами.

«Договором предусматривается, что Стороны на постоянной основе поддерживают и развивают с учётом законодательства своих государств и их международных обязательств отношения всеобъемлющего стратегического партнёрства, а также стремятся к установлению глобальной стратегической стабильности и справедливой многополярной международной системы», — пишет kremlin.ru

Согласно договору страны обязуются оказывать военную и иную помощь в случае вооруженного нападения в соответствии со статьей 51 Устава ООН. Кроме того, подписанный документ закрепляет сотрудничество между странами по большому количеству вопросов, включая социальную сферу, экономику, торговлю, науку, культуру и другие области.

После обмена ратификационными грамотами договор вступит в силу и будет действовать бессрочно.

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#отношения
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Главу Суджанского района Курской области Богачёва отправили в отставку
12 ноября 2024, 11:11

Александр Богачев (Фото: TG-канал А. Богачева)

Главу Суджанского района Курской области Александра Богачёва отправили в отставку за то, что он не идет на контакт с местными жителями. Об этом сообщает Mash.
По данным издания, Богачева уволили всего несколько минут назад на встрече представителей руководства региона и местных жителей, которые уже долгое время не могут добиться от местных властей ответов на вопросы о соцподдержке вынужденных переселенцев. С 6 августа Богачев ни разу не пообщался с людьми и не обсудил с ними волнующие темы.

В минувшие выходные терпение суджанцев окончательно иссякло. Они собрались на Красной площади в Курске и потребовали ответить на вопросы. Тогда была назначена встреча на 12 ноября, где и было решено отправить Богачева в отставку.

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#выходные
#встреча
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Врио главы Дмитровского округа стал Иван Курданин
12 ноября 2024, 10:59

Иван Курданин (фото из его ТГ-канала)

Экс-руководитель Лосино-Петровского округа Иван Курданин, вернувшийся из зоны проведения специальной военной операции, стал временно исполняющим обязанности главы Дмитровского городского округа, об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв в ходе совещания с руководителями министерств, ведомств и муниципалитетов региона.
«Мы его (Ивана Курданина — прим. ред.) хорошо знаем по работе в Лосино-Петровском. После этого два с половиной года Иван вместе с коллегами провел на территориях ДНР, ЛНР — всё, что касается восстановления Мариуполя, школ, садов, дорог. Вся координация была в том числе с его участием», — сказал Андрей Воробьёв.
Предыдущим главой Дмитровского округа был Илья Поночевный, он ушёл с этой должности по собственному желанию в конце октября.

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#дмитров
#дмитровский городской округ
#глава
#андрей воробьёв
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Трамп предложил должность советника по национальной безопасности Майклу Уолцу
12 ноября 2024, 09:22

Фото: istockphoto/Jon Rehg

Одержавший убедительную победу на президентских выборах в США представитель Республиканской партии Дональд Трамп предложил должность советника по национальной безопасности конгрессмену от штата Флорида Майклу Уолцу.
Об этом пишет газета The Washington Post со ссылкой на источники в окружении нового главы Белого дома. В публикации отмечается, что «новый-старый» президент США начал формировать свою команду за несколько месяцев до официального вступления в должность. Напомним, инаугурация пройдёт 20 января 2025 года.

В публикации отмечается что Уолц вступит в свою должность в непростое время на фоне затянувшихся военных конфликтов на Ближнем Востоке и Украине. Авторы отмечают, что Трамп намерен предотвратить дальнейшую эскалацию этих конфликтов. Уолц ранее заявлял, что у новоизбранного президента США есть чёткий план, как усадить за стол переговоров представителей России и Украины.

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#сша
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#дома
#трамп
#украина
#переговоры
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В Госдуме предложили сделать 28 декабря выходным днем перед Новым годом
12 ноября 2024, 08:58

Фото: istockphoto/Deagreez

В Госдуме рассматривается предложение об отмене шестидневной рабочей недели перед новогодними праздниками и установлении 28 декабря в качестве выходного дня, информирует Telegram-канал SHOT.
Депутат Станислав Наумов, отметил, что данное решение может способствовать развитию внутреннего семейного туризма. Он подчеркнул важность создания возможностей для граждан выезжать с семьями на отдых в преддверии нового года.

Напомним, что в конце декабря россиян ждет шестидневная рабочая неделя с 23 по 29 декабря, после которой начнутся новогодние каникулы, продляющиеся 11 дней — с 29 декабря по 8 января.

Ранее стало известно, где в Подмосковье отметить Новый Год с детьми. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

До этого член комитета Госдумы по труду Светлана Бессараб заявила, что стихийное бедствие, чрезвычайная ситуация, болезнь или смерть родственника могут считаться уважительными причинами для отсутствия на работе. Помимо этого, она подчеркнула, что отсутствие на рабочем месте более четырех часов считается прогулом.

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#каникулы
#новогодние каникулы
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#рабочая неделя
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Госдума рассмотрит законопроекты по защите детей и традиционных ценностей
Володин: ГД рассмотрит ряд законопроектов, направленных на защиту детей и семьи
12 ноября 2024, 08:34

Фото: iStock/Oleg Elkov

Спикер ГД Вячеслав Володин заявил, что сегодня в Государственной Думе рассмотрят ряд законопроектов, направленных на защиту детей, семьи и традиционных ценностей. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Спикер подчеркнул необходимость принятия данных мер для обеспечения безопасности подрастающего поколения и сохранения традиционных семейных устоев.

Первый законопроект предполагает запрет на усыновление или опекунство для граждан стран, где разрешена смена пола. Володин отметил, что политика Запада в отношении детей является губительной, ссылаясь на примеры 10 европейских стран, где отсутствуют возрастные ограничения для юридической смены пола. Он подчеркнул, что с 1993 года иностранцы усыновили более 102 тысяч детей из России.

«Крайне важно исключить любое посягательство на возможное изменение пола любым способом при усыновлении за рубеж», — написал он.

Второй законопроект направлен на ограничение распространения деструктивного контента в интернете, СМИ и кинофильмах, который пропагандирует отказ от деторождения.

«Для этого вносим дополнения в 6 действующих законов, уже предусматривающих запрет пропаганды педофилии, ЛГБТ*, смены пола», — добавил Володин.

По его словам, речь идет о защите подрастающего поколения от информации в медиапространстве, которая может отрицательно сказаться на их личностном развитии.

Спикер отметил, что эти инициативы призваны обеспечить охрану здоровья и безопасность граждан, а также способствовать воспитанию новых поколений, ориентированных на традиционные семейные ценности.

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*движение признано экстремистским и запрещено на территории России
#законопроект
#лгбт
#челябинск
#володин
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Финляндия выступила против принуждения Украины к нейтралитету
12 ноября 2024, 08:24

Фото: istockphoto/Diy13

Принуждение Киева к соблюдению нейтралитета не будет способствовать мирному урегулированию украинского кризиса. Так считает министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен.
Её слова приводит информационное агентство Reuters. Глава МИД Финляндии сделала своё заявление в кулуарах Парижского форума мира. По её мнению, политика нейтралитета и территориальных уступок, которой придерживалась Финляндия после окончания Второй мировой войны, не подойдёт для современной Украины.

«Это определенно не то, что я бы навязывала Украине. Безусловно, не как первую альтернативу», — сказала глава финского внешнеполитического ведомства.
Как считает госпожа Валтонен, доказательством её правоты может служить нейтральный статус Украины до 2022 года. Она также подчеркнула необходимость избежать ситуации, когда США или любая другая страна инициировали бы переговоры, не учитывая позицию Киева по этому вопросу.

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#сша
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#мид
#заявление
#финляндия
#переговоры
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В Абхазии протестующие пытались проникнуть в здание службы госбезопасности
12 ноября 2024, 04:50

Фото: iStock/Tero Vesalainen

Генеральный прокурор Абхазии Адгур Агрба сообщил о задержании четырех человек за противоправные действия в отношении депутата парламента, передает РИА Новости. После задержания родственники и представители оппозиции попытались ворваться в здание службы государственной безопасности, требуя освобождения арестованных, но их действия были пресечены правоохранительными органами.
Инцидент произошел после внеочередной сессии парламента Абхазии, где был принят закон о строительстве многофункциональных комплексов, необходимых для реализации инвестиционного соглашения с Россией.

Этот законопроект, напрямую связанный с инвестиционной деятельностью российских компаний, был принят до ратификации соглашения, подписанного 30 октября в Москве.

Глава МВД Абхазии Роберт Киут, выступая на экстренном совете безопасности под руководством президента Аслана Бжании, назвал действия против депутата нападением.

Ранее «Радио 1» сообщало, что в абхазском городе Сухум начались массовые протесты после задержания оппозиционеров, выступивших против ратификации инвестиционного соглашения с Россией. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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