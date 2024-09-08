В Хабаровском крае два подростка разбили камнями окна на участке для голосования

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В Хабаровском крае два подростка из хулиганских побуждений разбили камнями окна на участке для голосования. Об этом сообщает региональный избирком в своем телеграм-канале. Отмечается, что инцидент произошел ночью.
«Избирательная документация, ящики для голосования не пострадали, тайна голосования не нарушена. Стекла заменены. Участок своевременно приступил к работе», — написали в областной избирательной комиссии.В ведомстве отметили, что подростков уже нашли и задержали, проводится разбирательство.
Ранее председатель комиссии Элла Памфилова сообщала, что в первый день голосования избирательные участки открылись в 49 регионах России из 83, где проходят выборы, на следующий день к ним добавились ещё 13. Везде голосование проходило в штатном режиме. Глава ЦИК добавила, что 8 сентября уже будут голосовать все 83 региона.
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