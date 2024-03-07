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Yle: финский Виролахти может исчезнуть из-за закрытия границы с Россией

07 марта 2024, 23:35
Фото: iStock/naumoid

Фото: iStock/naumoid

В Финляндии сообщили о возможном исчезновении муниципалитета Виролахти из-за закрытия границы с РФ.
Закрытие границы с Россией стало настоящим приговором для Виролахти. Сейчас по главной трассе муниципалитета за час проезжает всего несколько машин, раньше дела обстояли иначе.

Одним из способов сохранения муниципалитета предполагается его объединение с городом Хамина. Однако это, по словам руководителя департамента министерства финансов Минны-Марьи Йокинен, не решит все проблемы муниципального образования.


Сейчас в Виролахти проживают 3 тысячи жителей. Решение об объединении с городом Хамина будет обсуждаться в мае 2024 года.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что ответственность за решение закрыть российско-финскую границу полностью лежит на Хельсинки.

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#финляндия
#мид рф
#россия
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Зеленский провел встречу с главой Минобороны Великобритании
Зеленский поделился деталями встречи с главой Минобороны Великобритании Шаппсом
07 марта 2024, 23:33

Фото: iStockOleksii Liskonih

Президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале рассказал о встрече с главой министерства обороны Великобритании Грантом Шаппсом. По словам Зеленского, обсуждалось назначение бывшего командующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Зарудного послом в Лондоне и дальнобойные возможности украинских войск.
«Обсудили продолжение оборонного сотрудничества между нашими странами. Основное внимание – усилению ПВО, дальнобойным возможностям нашей армии, обеспечению других неотложных потребностей в вооружении и боеприпасах», – заявил украинский лидер.

Зеленский добавил, что одной из тем его встречи с Шапсом было совместное производство вооружений.

Ранее пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что назначение Залужного в Лондоне для России не имеет значения.

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#украина
#владимир зеленский
#великобритания
#дмитрий песков
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В Кремле расценили высказывания Макрона как попытку вовлечения Франции в конфликт на Украине
Песков: Макрон все больше вовлекает Францию в конфликт на Украине
07 марта 2024, 23:01

Фото: сайт Кремля

Дмитрий Песков заявил в программе «Москва. Кремль. Путин», что заявления президента Франции Эммануэля Макрона являются попыткой еще больше вовлечь его страну в конфликт на Украине.
«Господин Макрон убежден в своей линии на нанесение стратегического поражения нашей стране. Он продолжает повышать уровень непосредственной вовлеченности Франции в эту войну», – подчеркнул пресс-секретарь президента.

Песков считает, что такие действия противоречат интересам Франции. Он обратил внимание на противоречивые заявления, звучащие из Парижа в последние дни.

Так, с одной стороны, президент Макрон начал обсуждать возможность отправки войск на Украину, с другой – министр иностранных дел Франции категорически отверг это. Представитель Кремля отметил, что как во Франции, так и в Европе идет активная дискуссия.

Ранее лидер Франции Эммануэль Макрон заявил, что России необходимо нанести поражение для безопасности европейских стран.

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#дмитрий песков
#россия
#кремль
#франция
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Совет Безопасности ООН проведет 8 марта заседание по Украине
07 марта 2024, 22:51

Фото: iStock/LewisTsePuiLung

Заседание СБ ООН по украинской тематике состоится завтра. Об этом сообщает пресс-служба всемирной организации.
Встреча состоится в пятницу, 8 марта, в 23.00 по московскому времени. Она назначена по запросу Украины при поддержке западных стран. Темой заседания обозначено «поддержание мира и безопасности».

Причиной заседания стала ситуация с недавними ударами по Одессе, когда в этом городе с визитом находились президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис.
Киев просит, чтобы генсек ООН Антониу Гутерреш выступил с докладом по данному инциденту.

Министерство обороны России ранее сообщало, что Вооруженными силами Российской Федерации был нанесен ракетный удар по ангару в промышленном портовом районе города Одессы.

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#одесса
#оон
#россия
#вс рф
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Песков высказался относительно назначения Залужного послом Украины в Лондоне
Песков: Для России назначение Залужного послом в Лондоне не имеет значения
07 марта 2024, 22:04

Фото: сайт Кремля

Решение президента Украины Владимира Зеленского назначить бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного послом в Великобритании не имеет никакого значения для России. Об этом заявил Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.
Дмитрий Песков считает, что на внутреннюю и внешнюю политику Российской Федерации данное назначение не повлияет никаким образом.

Интересно также высказывание депутата Государственной думы РФ Алексея Чепа по поводу назначения Залужного. Депутат уверен, что таким образом действующий президент Украины решает вопрос внутренней конкуренции на политической арене страны. По недавним опросам украинских граждан стало ясно, что они готовы отдать свои голоса за Валерия Залужного в случае проведения президентских выборов на Украине в ближайшее время.

Популярность экс-главкома ВСУ вынудила Зеленского найти для него другой пост.

При этом мэр Киева Виталий Кличко ранее заявлял, что «убрать Залужного с поста главнокомандующего ВСУ было огромной ошибкой».

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#владимир зеленский
#валерий залужный
#дмитрий песков
#украина
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Санду обвинила Россию в попытке госпереворота в Молдавии
Санду: Россия пыталась совершить госпереворот в Молдавии
07 марта 2024, 21:14

Фото: iStock/Nabil Kamara

Президент Молдавии Майя Санду заявила, что Россия якобы планировала совершить в Молдавии государственный переворот. Об этом она сообщила после встречи с лидером Франции Эммануэлем Макроном.
Санду обвинила Россию в попытках вмешательства во внутреннюю политику в республике, а именно, в энергошантаже, спонсировании протестов и вмешательстве в процедуру выборов в Молдавии.

Президент подчеркнула, что Москва стремится контролировать Кишинёв и не дает возможности самостоятельно принимать решения.

Глава молдавской республики также поблагодарила президента Франции Эммануэля Макрона за поддержку действующего правительства Молдавии, а также оказание всеобъемлющей финансовой и военной помощи.

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#россия
#мид рф
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Экономист Беляев предрёк Европе серьёзный конфликт из-за воды
07 марта 2024, 21:00

Фото: istockphoto.com/butenkow

Экономист и финансовый аналитик Михаил Беляев заявил, что между европейскими государствами возможен острый конфликт на фоне дефицита питьевой воды.
«С каждым годом проблема становится все острее. Население Западной Европы растёт, промышленность тоже потребляет много пресной воды. Как Европа собирается восполнять дефицит — сказать трудно, но какое-то решение будет найдено. Не исключено, что в Европе, несмотря на кажущуюся продвинутость общества, начнутся конфликты из-за пресной воды», — прокомментировал в беседе с NEWS.ru Беляев.

Ранее газета Politico также сообщала, что между государствами Европейского союза могут возникнуть конфликты из-за дефицита воды. Так, по информации издания, ЕК планирует опубликовать коммюнике с соответствующим прогнозом на следующей неделе.

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#конфликт
#европа
#промышленность
#население
#дефицит
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Бывший главком ВСУ Залужный назначен послом Украины в Великобритании
07 марта 2024, 20:18

Бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный назначен послом Украины в Великобритании. Об этом сообщил МИД Украины.
Президент Украины Владимир Зеленский согласовал его кандидатуру на этот пост, отметили в ведомстве.

Отмечается, что украинское внешнеполитическое ведомство уже направило коллегам из Великобритании запрос на агреман.

О том, что Залужный согласился стать послом 5 февраля сообщил депутат Верховной рады Евгений Шевченко.

Напомним, что новым главкомом ВСУ Зеленский 8 февраля назначил Александра Сырского, который до этого командовал сухопутными войсками. СМИ активно писали о конфликте между Зеленским и Залужным, а также предрекали угрозу президенту в случае начала бывшим главкомом политической карьеры.

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#валерий залужный
#украина
#великобритания
#посол
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Во Франции призвали свергнуть Макрона после его слов о поддержке Украины
Филиппо выступил за свержение Макрона после слов об отсутствии лимитов в Киеве
07 марта 2024, 19:14

Фото: iStock/Olivier DJIANN

Лидер французской националистической партии «Патриоты» Флориан Филиппо призвал свергнуть президента Эммануэля Макрона после его слов о поддержке Украины. Об этом политик написал в соцсети X.
Ранее в этот день Макрон заявил, что у Франции нет никаких лимитов и красных линий в вопросах поддержки Украины. Его слова приводит телеканал BFMTV.

Филиппо, комментируя это заявление, подчеркнул, что Макрон своими словами заявил, что у него нет границ и красных линий в войне с Россией. По словам политика, эта марионетка НАТО должна быть свергнута.

Лидер французской партии убежден, что после этого заявления вероятность отправки сухопутных войск ВС Франции и предоставление ядерного оружия в распоряжение Евросоюзу стремительно растёт.

Филиппо призвал всех французов отреагировать на эти слова ради своей безопасности и мира.

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#франция
#украина
#поддержка
#россия
#политика
#макрон
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Медведев прокомментировал слова Макрона о поддержке Украины
Медведев: у РФ нет красных линий с Парижем после слов Макрона о помощи Киеву
07 марта 2024, 18:43

Фото: сайт Кремля

У России больше нет «красных линий» по отношению к Франции после слов президента Эммунюэля Макрона об отсутствии таковых у Парижа в поддержке Киева. Об этом сообщил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в соцсети Х.
Макрон в ходе встречи с главами оппозиции завил, что в поддержке Киева у Франции «нет никаких лимитов» и «никаких красных линий», о чём сообщает телеканал BFMTV.

Медведев подчеркнул, что у Франции больше нет никаких красных линий в вопросе поддержки Украины, то и у России не осталось красных линий в отношении Парижа.

Ранее глава националистической партии «Патриоты» Флориан Филиппо призвал парламент Франции объявить импичмент Макрону, который ненавидит свою страну и пытается втянуть её в войну.

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#дмитрий медведев
#франция
#россия
#украина
#поддержка
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