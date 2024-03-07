Yle: финский Виролахти может исчезнуть из-за закрытия границы с Россией

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В Финляндии сообщили о возможном исчезновении муниципалитета Виролахти из-за закрытия границы с РФ.
Закрытие границы с Россией стало настоящим приговором для Виролахти. Сейчас по главной трассе муниципалитета за час проезжает всего несколько машин, раньше дела обстояли иначе.
Одним из способов сохранения муниципалитета предполагается его объединение с городом Хамина. Однако это, по словам руководителя департамента министерства финансов Минны-Марьи Йокинен, не решит все проблемы муниципального образования.
Сейчас в Виролахти проживают 3 тысячи жителей. Решение об объединении с городом Хамина будет обсуждаться в мае 2024 года.
Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что ответственность за решение закрыть российско-финскую границу полностью лежит на Хельсинки.
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Одним из способов сохранения муниципалитета предполагается его объединение с городом Хамина. Однако это, по словам руководителя департамента министерства финансов Минны-Марьи Йокинен, не решит все проблемы муниципального образования.
Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что ответственность за решение закрыть российско-финскую границу полностью лежит на Хельсинки.
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Мария Федоровцева