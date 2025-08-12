Пентагон отправил в Вашингтон около 800 бойцов нацгвардии

12 августа 2025, 11:35

Фото: iStock/icholakov

Пентагон направил в Вашингтон около 800 бойцов нацгвардии США для борьбы с преступностью. Об этом говорится на официальном сайте оборонного ведомства.





Как отметили в ведомстве, от 100 до 200 бойцов оказывают поддержку правоохранителям. В общем, нацгвардии необходимо выполнять административные и логистические функции, а еще присутствовать для поддержки полиции.





«Около 800 солдат были сегодня задействованы в составе оперативной группы за безопасность и красоту округа Колумбия, примерно 100-200 из них оказывают поддержку правоохранительным органам», — сказано в сообщении Пентагона.