Yle: российские автомобили должны покинуть Финляндию до 16 марта

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Автомобили с российскими номерами должны покинуть Финляндию до 16 марта на фоне запрета на въезд в страну зарегистрированных в России авто. Об этом сообщает местное издание Yle.
После 16 марта присутствие в Финляндии российских авто будет становиться предметом расследования. Будет уточняться, почему машина до сих пор в стране и как долго она будет здесь находиться. Более подробный план действий в настоящее время ещё разрабатывается, подчеркнул руководитель отдела контроля Таможенной службы Сами Ракшита.
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Анастасия Чинкова